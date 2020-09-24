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КПП Кучурганы. Архивное фото

На заметку тем, кто собрался в Приднестровье: вводятся новые правила

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1953)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200924/31788264/na-zametku-tem-kto-sobralsya-v-pridnestrove-vvodyatsya-novye-pravila.html

Новшества коснулись формы предоставления справки о прохождении ПЦР-теста, а также системы контроля исполнения требований самоизоляции.

ТИРАСПОЛЬ, 24 сен – Sputnik. Для того, чтобы въехать в Приднестровье и избежать самоизоляции, на данный момент достаточно на границе предоставить справку о прохождении ПЦР-анализа с отрицательным результатом. Раньше допускалось ее предъявление в электронном виде (на любом гаджете) или на бумаге (распечатка с телефона, email).

"Теперь справка о прохождении ПЦР-теста должна быть предоставлена только в оригинале и с мокрой печатью. Если такой в наличии нет, самоизоляция обязательна", - подчеркнули в Оперативном штабе.

КПП Кучурганы
© Sputnik / Irina Leahova
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Как рассказал глава штаба Руслан Мова, некоторые граждане данную ситуацию используют для того, чтобы ввести в заблуждение сотрудников погранслужбы, и мера предпринимается, чтобы исключить подобные случаи.

"В среду вечером мужчина, въезжавший в Приднестровье, на КПП предоставил распечатанный с телефона результат анализа. Однако пояснить, где и как он проходил исследование, а также назвать его стоимость, мужчина не смог. В ситуации разбираются правоохранители. Пока же гражданин будет находиться на двухнедельной самоизоляции", - отметил Мова.

На заседании Оперштаба обсудили внедрение системы контроля самоизоляции. Называться она будет "Я дома".

"При наличии смартфона человек указывает номер своего телефона. На пропускном пункте его сразу вносят в информационную базу. Затем в течение суток гражданин самостоятельно в домашних условиях устанавливает мобильное приложение", - отметили в штабе.

На данный момент решаются организационные вопросы по запуску механизма.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1953)

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Теги:
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