На заметку тем, кто собрался в Приднестровье: вводятся новые правила

ТИРАСПОЛЬ, 24 сен – Sputnik. Для того, чтобы въехать в Приднестровье и избежать самоизоляции, на данный момент достаточно на границе предоставить справку о прохождении ПЦР-анализа с отрицательным результатом. Раньше допускалось ее предъявление в электронном виде (на любом гаджете) или на бумаге (распечатка с телефона, email).

"Теперь справка о прохождении ПЦР-теста должна быть предоставлена только в оригинале и с мокрой печатью. Если такой в наличии нет, самоизоляция обязательна", - подчеркнули в Оперативном штабе.

Как рассказал глава штаба Руслан Мова, некоторые граждане данную ситуацию используют для того, чтобы ввести в заблуждение сотрудников погранслужбы, и мера предпринимается, чтобы исключить подобные случаи.

"В среду вечером мужчина, въезжавший в Приднестровье, на КПП предоставил распечатанный с телефона результат анализа. Однако пояснить, где и как он проходил исследование, а также назвать его стоимость, мужчина не смог. В ситуации разбираются правоохранители. Пока же гражданин будет находиться на двухнедельной самоизоляции", - отметил Мова.

На заседании Оперштаба обсудили внедрение системы контроля самоизоляции. Называться она будет "Я дома".

"При наличии смартфона человек указывает номер своего телефона. На пропускном пункте его сразу вносят в информационную базу. Затем в течение суток гражданин самостоятельно в домашних условиях устанавливает мобильное приложение", - отметили в штабе.

На данный момент решаются организационные вопросы по запуску механизма.

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