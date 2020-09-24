21:45 24 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.54
  • USD16.69
  • RUB0.22
  • RON4.01
  • UAH0.59
Поиск
Национальный театр оперы и балета Республики Молдова.

В Молдове разрешили мероприятия в театрально-концертных учреждениях

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1958)
30 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200924/31794525/v-moldove-razreshili-meropriyatiya-v-teatralno-kontsertnykh-uchrezhdeniyakh.html

Власти разрешили мероприятия в театрально-концертных учреждениях, а также выставки, фестивали и специализированные сельскохозяйственные ярмарки.

КИШИНЕВ, 24 сен – Sputnik. Национальная комиссия по чрезвычайному положению в здравоохранении в четверг разрешила проводить мероприятия в театрально-концертных учреждениях и Домах культуры, а также выставки, фестивали и специализированные сельскохозяйственные ярмарки с соблюдением инструкции о мерах по профилактике и контролю COVID-19. 

Новый логотип Евровидение-2020
NPO / eurovision.tv
"Евровидение-2021": есть четыре варианта проведения конкурса

Решение вновь открыть культурные учреждения будут принимать их учредители, при соблюдении необходимых ограничительных мер.

Публики должно быть не более 50% от вместимости залов. Рассаживать зрителей следует так, чтобы в одном ряду между ними было не менее двух свободных мест и одно свободное место спереди и сзади сидящего. Ношение масок будет обязательным на протяжении всего отведенного времени, которое не должно превышать 2 часов. Администрация концертных учреждений должна обеспечить отдельные дорожки на вход и выход, с соблюдением расстояния между людьми не менее полутора метров. 

По необходимости и в зависимости от эпидемиологической ситуации территориальные комиссии общественного здоровья могут ограничить или запретить проведение таких мероприятий в пределах своей компетенции.

За прошедшие сутки в Молдове выявили 721 новый случай заболевания коронавирусом. Общее число зарегистрированных случаев в Молдове составляет 48 953.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1958)

По теме

В память о мастере: что намерены делать наследники театра Юрия Хармелина
Оперштаб Приднестровья: о работе школ, вузов, театра, кино и о праздниках


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Концерт Сергея Галанина и группы Серьга в Кишиневе
Фото: яркие эстрадные концерты, прошедшие в филармонии Кишинева
LIVE: Пожар в Национальной филармонии Кишинева
Пожар в Национальной филармонии Кишинева - повышенный уровень сложности
Собираем ребенка в школу или детсад: санитарные правила.
Всем здоровья: в детсад и школу отправляем ребенка правильно

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться