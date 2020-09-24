В Молдове разрешили мероприятия в театрально-концертных учреждениях

Власти разрешили мероприятия в театрально-концертных учреждениях, а также выставки, фестивали и специализированные сельскохозяйственные ярмарки.

КИШИНЕВ, 24 сен – Sputnik. Национальная комиссия по чрезвычайному положению в здравоохранении в четверг разрешила проводить мероприятия в театрально-концертных учреждениях и Домах культуры, а также выставки, фестивали и специализированные сельскохозяйственные ярмарки с соблюдением инструкции о мерах по профилактике и контролю COVID-19.

Решение вновь открыть культурные учреждения будут принимать их учредители, при соблюдении необходимых ограничительных мер.

Публики должно быть не более 50% от вместимости залов. Рассаживать зрителей следует так, чтобы в одном ряду между ними было не менее двух свободных мест и одно свободное место спереди и сзади сидящего. Ношение масок будет обязательным на протяжении всего отведенного времени, которое не должно превышать 2 часов. Администрация концертных учреждений должна обеспечить отдельные дорожки на вход и выход, с соблюдением расстояния между людьми не менее полутора метров.

По необходимости и в зависимости от эпидемиологической ситуации территориальные комиссии общественного здоровья могут ограничить или запретить проведение таких мероприятий в пределах своей компетенции.

За прошедшие сутки в Молдове выявили 721 новый случай заболевания коронавирусом. Общее число зарегистрированных случаев в Молдове составляет 48 953.

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