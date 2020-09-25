Венгер: такие грибы продают на рынках и в магазинах жителям Молдовы

Общество Венгер: расскажу, какие грибы продают на рынках жителям Молдовы

Кишиневцы и жители других городов Молдовы уверены, что грибы, продающиеся в магазинах и на рынках, безопасны для здоровья и не содержат такого количества токсинов и вредных веществ, как их лесные "собратья".

Официально зарегистрированные производители грибов в Молдове ведут журналы фитосанитарного учета, предоставляя в территориальные представительства Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (НАБПП) необходимую информацию. Периодически специалисты проводят плановые и стихийные проверки хозяйств, где выращиваются грибы в промышленных масштабах.

Как рассказал в эфире студии Sputnik Молдова начальник кишиневского управления НАБПП Роман Венгер, есть конкретная система подсчета удобрений и прочих веществ, используемых предпринимателем при выращивании грибов.

"Если речь идет о культивации грибов в кустарных, нелегальных условиях, в этом случае риски кратно возрастают, поскольку никто не может гарантировать, что в плодах концентрация вредных химических веществ не превышает допустимые нормы", - уточнил собеседник.

Эксперт порекомендовал жителям столицы и других населенных пунктов Молдовы быть предельно внимательными при покупке грибов на рынках или в магазинах и требовать сертификат о происхождении товара. Если у продавца нет сопроводительных документов на реализуемую продукцию, значит, она произведена нелегально - в обход контролирующих органов государства.

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