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Роман Венгер
© Sputnik / Mihai Caraus.

Венгер: такие грибы продают на рынках и в магазинах жителям Молдовы

Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200925/31792135/venger-rasskazhu-kakie-griby-prodayut-na-rynkakh-zhitelyam-moldovy.html

Шампиньоны, выращиваемые в специальных помещениях, полюбились жителям Молдовы. Насколько они безопасны, ответил эксперт.

Общество
Венгер: расскажу, какие грибы продают на рынках жителям Молдовы

Кишиневцы и жители других городов Молдовы уверены, что грибы, продающиеся в магазинах и на рынках, безопасны для здоровья и не содержат такого количества токсинов и вредных веществ, как их лесные "собратья".

Грибы
© CC0 / Pixabay / jackmac34
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Официально зарегистрированные производители грибов в Молдове ведут журналы фитосанитарного учета, предоставляя в территориальные представительства Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (НАБПП) необходимую информацию. Периодически специалисты проводят плановые и стихийные проверки хозяйств, где выращиваются грибы в промышленных масштабах.

Как рассказал в эфире студии Sputnik Молдова начальник кишиневского управления НАБПП Роман Венгер, есть конкретная система подсчета удобрений и прочих веществ, используемых предпринимателем при выращивании грибов.

"Если речь идет о культивации грибов в кустарных, нелегальных условиях, в этом случае риски кратно возрастают, поскольку никто не может гарантировать, что в плодах концентрация вредных химических веществ не превышает допустимые нормы", - уточнил собеседник.

Эксперт порекомендовал жителям столицы и других населенных пунктов Молдовы быть предельно внимательными при покупке грибов на рынках или в магазинах и требовать сертификат о происхождении товара. Если у продавца нет сопроводительных документов на реализуемую продукцию, значит, она произведена нелегально - в обход контролирующих органов государства.

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Теги:
рынки, продажа, Молдова, грибы


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