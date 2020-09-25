Додон: в следующем году мы сможем начать строительство новой филармонии

В Кишиневе появится новая филармония, это может случиться уже через год. Правительство инициировало сбор средств на реализацию проекта.

КИШИНЕВ, 25 сен - Sputnik. Восстановить сгоревшее здание филармонии не удастся. Об этом заявил глава государства Игорь Додон в пятницу в еженедельной рубрике "Президент отвечает".

"Сегодня утром вместе с премьер-министром Ионом Кику, министром образования Игорем Шаровым и мэром Кишинева Ионом Чебаном я побывал на месте пожара. Ситуация действительно плачевная. О реконструкции речи не идет, только фасад остался. Нам необходимо будет построить новую филармонию", - отметил глава государства.

© Photo : Facebook / Ion Ceban Президент Молдовы в сгоревшем здании филармонии

Додон добавил, что в настоящий момент самое главное - это остановить возгорание, затем очистить место для последующих этапов.

"После ликвидации пожара необходимо будет подготовить проект строительства нового здания филармонии. Сейчас мы рассматриваем возможность публичного конкурса на лучший проект, и надеюсь, что до конца года у нас он будет", - подчеркнул президент.

Глава государства сказал, что правительство уже открыло счет для сбора средств и призвал всех граждан по возможности помочь.

"Чтобы у нас была новая филармония, понадобится не один и не два, а сотни миллионов леев. Я провел переговоры с некоторыми спонсорами, можно сказать, что первый миллион у нас уже есть. Уверен, что мы соберем необходимую сумму и в следующем году начнем строительство. Мы должны построить здание, которое останется для будущих поколений на сотни лет вперед", - сказал Додон.

Для артистов будет найден временный зал для продолжения деятельности.

Что произошло

В четверг пожар в здании Национальной филармонии имени Сергея Лункевича обернулся трагедией для культуры Молдовы.

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД, возгорание зарегистрировали примерно в полдень. Изначально казалось, что потушить его удастся быстро.

На место прибыли пять пожарных расчетов, затем их число дважды увеличивали и в итоге с огнем боролись уже десять единиц спецтехники.

В 14.15 обрушился потолок главного зала.

По словам работников филармонии, внутри здания спасти практически ничего не удалось - сгорели инструменты, ноты, залы.

Над полной ликвидацией возгорания пожарные продолжают работать и в пятницу.

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