Пожарные ликвидировали возгорание в Национальной филармонии

Пожарные и спасатели продолжают работы по демонтажу и устранению строительных материалов, которые представляют опасность.

КИШИНЕВ, 25 сен - Sputnik. Сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы (ГИЧС) утром в пятницу объявили о ликвидации пожара в здании Национальной филармонии имени Сергея Лункевича, которое загорелось в полдень 24 сентября. Об этом сообщила пресс-секретарь ГИЧС Лилиана Пушкашу.

"В 10.05 сотрудники ГИЧС объявили о ликвидации пожара в Национальной филармонии "Сергея Лункевича". Пожарные и спасатели продолжают работы по демонтажу и устранению строительных материалов, которые представляют опасность. Также они эвакуируют фонотеку из библиотеки Национальной филармонии", - отметила Пушкашу.

По ее словам, на месте происшествия работают специалисты противопожарной экспериментальной лаборатории, чтобы выяснить причины возникновения возгорания.

Что произошло

В четверг пожар в здании Национальной филармонии имени Сергея Лункевича обернулся трагедией для культуры Молдовы.

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД, возгорание зарегистрировали примерно в полдень. Изначально казалось, что это потушить его удастся быстро. Сначала на место прибыли пять пожарных расчетов, затем их число неоднократно увеличивали и в итоге с огнем боролись уже десять единиц спецтехники.

В 14.15 обрушился потолок главного зала.

По словам работников филармонии, внутри спасти практически ничего не удалось - сгорели инструменты, партитуры (нотные записи музыкальных произведений - Прим.ред.), залы.

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