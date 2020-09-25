13:14 25 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.53
  • USD16.77
  • RUB0.22
  • RON4.01
  • UAH0.59
Поиск
Пожар в здании Филармонии

Пожарные ликвидировали возгорание в Национальной филармонии

© Sputnik / Mihai Caraus.
Общество
Получить короткую ссылку
7810
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/09/18/31791263.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200925/31799132/pozharnye-likvidirovali-pozhar-v-natsionalnoy-filarmonii.html

Пожарные и спасатели продолжают работы по демонтажу и устранению строительных материалов, которые представляют опасность.

КИШИНЕВ, 25 сен - Sputnik. Сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы (ГИЧС) утром в пятницу объявили о ликвидации пожара в здании Национальной филармонии имени Сергея Лункевича, которое загорелось в полдень 24 сентября. Об этом сообщила пресс-секретарь ГИЧС Лилиана Пушкашу.

"В 10.05 сотрудники ГИЧС объявили о ликвидации пожара в Национальной филармонии "Сергея Лункевича". Пожарные и спасатели продолжают работы по демонтажу и устранению строительных материалов, которые представляют опасность. Также они эвакуируют фонотеку из библиотеки Национальной филармонии", - отметила Пушкашу.

По ее словам, на месте происшествия работают специалисты противопожарной экспериментальной лаборатории, чтобы выяснить причины возникновения возгорания.

Что произошло

В четверг пожар в здании Национальной филармонии имени Сергея Лункевича обернулся трагедией для культуры Молдовы.

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД, возгорание зарегистрировали примерно в полдень. Изначально казалось, что это потушить его удастся быстро. Сначала на место прибыли пять пожарных расчетов, затем их число неоднократно увеличивали и в итоге с огнем боролись уже десять единиц спецтехники.

В 14.15 обрушился потолок главного зала.

По словам работников филармонии, внутри спасти практически ничего не удалось - сгорели инструменты, партитуры (нотные записи музыкальных произведений - Прим.ред.), залы.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Концерт Сергея Галанина и группы Серьга в Кишиневе
Фото: яркие эстрадные концерты, прошедшие в филармонии Кишинева
LIVE: Пожар в Национальной филармонии Кишинева
Пожар в Национальной филармонии Кишинева - повышенный уровень сложности
Собираем ребенка в школу или детсад: санитарные правила.
Всем здоровья: в детсад и школу отправляем ребенка правильно

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться