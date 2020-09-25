В Тирасполе возобновят прием по вопросу гражданства РФ для детей младше 14 лет

В выездном консульском отделе будут приниматься заявления для получения паспорта, а также для определения наличия российского гражданства по рождению.

ТИРАСПОЛЬ, 25 сен – Sputnik. Пункт выездного консульского обслуживания в Тирасполе с 5​ октября​ возобновит прием по вопросам гражданства детей младше 14 лет. Сообщение об этом появилось на официальной страничке консульства в соцсети.

"По вторникам будет осуществляться прием заявлений для определения наличия российского гражданства по рождению, если на момент рождения ребенка оба родителя либо единственный родитель являлись гражданами РФ", - отметили в диппредставительстве.

По понедельникам и четвергам планируется проведение приема заявлений для приобретения гражданства Российской Федерации детьми младше 14 лет, один из родителей которых является гражданином РФ, а другой – иностранным гражданином.

Запись на прием заявлений на время пандемии будет вестись по телефону: (533) 95539.

"При этом заявители, которые были ранее записаны в электронную очередь по данному вопросу и не попали на прием из-за пандемии коронавируса, будут перезаписаны в первоочередном порядке", - пояснили в консульстве.

Перед записью на прием следует ознакомиться с перечнем необходимых документов для подачи заявлений на сайте Посольства России в Молдове.

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