Президент Игорь Додон обозначил главные проблемы страны

Перед стартом избирательной кампании, который намечен на 2 октября, действующий глава государства дал общую оценку того, что было сделано за 29 лет независимости и от чего зависит будущее Молдовы.

КИШИНЕВ, 25 сен – Sputnik. Почти 30 лет Молдова является независимой страной, и за это время было сделано очень много ошибок. Об этом глава государства заявил в пятницу в ходе еженедельной рубрики "Президент отвечает".

В первую очередь, Додон сослался на проблемы аграрного сектора.

"По предложению некоторых западников, экспертов, разрушили сельское хозяйство. Мы разделили земли на маленькие участки и раздали их всем, чтобы все были собственниками, и сейчас понемногу проводим консолидацию сельхозугодий. Но это не так просто: например, кто-то смог объединить 30 гектаров, хочет посадить там сад, виноградник, сделать серьезные инвестиции, а в центре находится один собственник с 0,3 гектара и говорит: "Я отсюда не уйду". Я побывал во всех районах страны: такие люди есть, и это результат раздробления сельского хозяйства в 90-е годы", - сказал президент.

Додон добавил, что еще одним фактором, разрушившим национальную экономику, стала боновая приватизация. В 90-е годы населению предлагали покупать так называемые "боны" - ценные бумаги, которые должны были позволить простым людям вступить во владение тысячами предприятий и получать соответствующие дивиденды.

Но молдавским гражданам так и не суждено было обогатиться: в условиях несовершенства законодательства большинство акционеров не получили деньги. Данная инициатива стала "золотым дном" лишь для узкого круга людей, в результате боновой приватизации в Молдове появились нынешние миллионеры и миллиардеры.

"Людям раздали боны народного достояния, и тем самым разрушили экономику. Инвестиционные фонды, куда население вкладывало свои деньги, просто пропали в конце 90-х - начале 2000-х годов", - отметил президент.

Глава государства также сослался на проблему массовой миграции и уточнил, что за 29 лет независимости Молдова потеряла треть своего населения.

"Я думаю, основным посылом этих выборов должен быть ответ на вопрос: куда мы идем? Что будет с нашей страной, и будут ли наши дети здесь жить? Люди уезжают, потому что не верят, что у Молдовы есть будущее, но я убежден в том, что мы можем выйти из этого порочного круга и обеспечить достойный уровень жизни", - подчеркнул глава государства.

Додон сообщил, что следующий выпуск программы "Президент отвечает", который запланирован на пятницу 2 октября, будет посвящен презентации его предвыборной программы.

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