Сразу три предупреждения Госгидрометео: о чем сообщили специалисты

КИШИНЕВ, 25 сен - Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с порывистым ветром.
"26-27 сентября ожидается усиление юго-восточного ветра порывами до 15-20 метров в секунду", - говорится в опубликованном в пятницу сообщении Госгидрометео.
Кроме того, было принято решение продлить до 28 сентября действие метеорологического предупреждения в связи чрезвычайной пожарной опасностью.
"В период 26-28 сентября сохранится чрезвычайная пожарная опасность (V класс) природного характера", - отметили в Госгидрометеослужбе.
Риски и рекомендации
Специалисты предупреждают, что в указанные период возможны воспламенения сельхозкультур, складских помещений с кормами, лесных массивов, домов и хозяйских построек.
Рекомендуется избегать использования открытого огня вблизи домов, хозяйственных построек, складов с кормами. Не следует разводить огонь на участках земли, покрытой сухой растительностью, особенно если они находятся рядом с лесными массивами или объектами высокой пожарной опасности.
Также советуют ограничить проведение работ, в результате которых, происходит испарение летучих легковоспламеняющихся веществ или чрезмерный перегрев, что может послужить причиной пожара.
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