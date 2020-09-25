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Пожар в здании Филармонии

Появились три версии возникновения пожара в Национальной филармонии

© Sputnik / Mihai Caraus.
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200925/31803032/poyavilis-tri-versii-vozniknoveniya-pozhara-v-natsionalnoy-filarmonii.html

Появились предварительные версии возникновения пожара в Национальной филармонии, здание которой полностью выгорело внутри.

КИШИНЕВ, 25 сен - Sputnik. Специалисты экспериментальной противопожарной лаборатории проверяют три возможные версии возникновения пожара в Национальной филармонии имени Сергея Лункевича.

"Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям установил предварительные версии возникновения пожара в здании Национальной филармонии имени Сергея Лункевича", - сообщила в пятницу пресс-секретарь ГИЧС Лилиана Пушкашу.

По ее словам, специалисты экспериментальной противопожарной лаборатории, исследовавшие место происшествия, выдвинули три версии. Первая - неисправность электрооборудования. Вторая - короткое замыкание. Третья - несоблюдение правил противопожарной безопасности при выполнении работ при резке металла.

"В дальнейшем специалисты продолжат изучать обстоятельства, чтобы установить истинную причину возникновения пожара. Выводы сотрудников ГИЧС войдут в заключение специалистов экспериментальной противопожарной лаборатории", - добавила Пушкашу.

  • Сгоревшие в филармонии партитуры
    Сгоревшие в филармонии партитуры
    © Sputnik / Crina Balea
  • Пожар в здании Филармонии
    Пожар в здании Филармонии
    © Sputnik / Mihai Caraus.
  • Пожар в здании Филармонии
    Пожар в здании Филармонии
    © Photo : Miroslav Rotari.
  • Пожар в здании Филармонии
    Пожар в здании Филармонии
    © Sputnik / Mihai Caraus.
  • Сгоревшие в филармонии партитуры
    Сгоревшие в филармонии партитуры
    © Sputnik / Crina Balea
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© Sputnik / Crina Balea
Сгоревшие в филармонии партитуры

Хроника событий

Произошедший 24 сентября в здании Национальной филармонии имени Сергея Лункевича пожар обернулся трагедией для культуры Молдовы.

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД, возгорание зарегистрировали примерно в полдень. Сначала на место прибыли пять пожарных расчетов, затем их число неоднократно увеличивали и в итоге с огнем боролись уже десять единиц спецтехники.

В 14.15 обрушился потолок главного зала. Общая площадь возгорания достигла 3500 квадратных метров.

По словам работников филармонии, внутри спасти практически ничего не удалось.

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