Появились три версии возникновения пожара в Национальной филармонии

КИШИНЕВ, 25 сен - Sputnik. Специалисты экспериментальной противопожарной лаборатории проверяют три возможные версии возникновения пожара в Национальной филармонии имени Сергея Лункевича.
"Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям установил предварительные версии возникновения пожара в здании Национальной филармонии имени Сергея Лункевича", - сообщила в пятницу пресс-секретарь ГИЧС Лилиана Пушкашу.
По ее словам, специалисты экспериментальной противопожарной лаборатории, исследовавшие место происшествия, выдвинули три версии. Первая - неисправность электрооборудования. Вторая - короткое замыкание. Третья - несоблюдение правил противопожарной безопасности при выполнении работ при резке металла.
"В дальнейшем специалисты продолжат изучать обстоятельства, чтобы установить истинную причину возникновения пожара. Выводы сотрудников ГИЧС войдут в заключение специалистов экспериментальной противопожарной лаборатории", - добавила Пушкашу.
- Сгоревшие в филармонии партитуры© Sputnik / Crina Balea
- Пожар в здании Филармонии© Sputnik / Mihai Caraus.
- Пожар в здании Филармонии© Photo : Miroslav Rotari.
- Пожар в здании Филармонии© Sputnik / Mihai Caraus.
- Сгоревшие в филармонии партитуры© Sputnik / Crina Balea
Хроника событий
Произошедший 24 сентября в здании Национальной филармонии имени Сергея Лункевича пожар обернулся трагедией для культуры Молдовы.
По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД, возгорание зарегистрировали примерно в полдень. Сначала на место прибыли пять пожарных расчетов, затем их число неоднократно увеличивали и в итоге с огнем боролись уже десять единиц спецтехники.
В 14.15 обрушился потолок главного зала. Общая площадь возгорания достигла 3500 квадратных метров.
По словам работников филармонии, внутри спасти практически ничего не удалось.
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