Появились три версии возникновения пожара в Национальной филармонии

Появились предварительные версии возникновения пожара в Национальной филармонии, здание которой полностью выгорело внутри.

КИШИНЕВ, 25 сен - Sputnik. Специалисты экспериментальной противопожарной лаборатории проверяют три возможные версии возникновения пожара в Национальной филармонии имени Сергея Лункевича.

"Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям установил предварительные версии возникновения пожара в здании Национальной филармонии имени Сергея Лункевича", - сообщила в пятницу пресс-секретарь ГИЧС Лилиана Пушкашу.

По ее словам, специалисты экспериментальной противопожарной лаборатории, исследовавшие место происшествия, выдвинули три версии. Первая - неисправность электрооборудования. Вторая - короткое замыкание. Третья - несоблюдение правил противопожарной безопасности при выполнении работ при резке металла.

"В дальнейшем специалисты продолжат изучать обстоятельства, чтобы установить истинную причину возникновения пожара. Выводы сотрудников ГИЧС войдут в заключение специалистов экспериментальной противопожарной лаборатории", - добавила Пушкашу.

Сгоревшие в филармонии партитуры © Sputnik / Crina Balea

Пожар в здании Филармонии © Sputnik / Mihai Caraus.

Пожар в здании Филармонии © Photo : Miroslav Rotari.

Пожар в здании Филармонии © Sputnik / Mihai Caraus.

Сгоревшие в филармонии партитуры © Sputnik / Crina Balea 1 / 5 © Sputnik / Crina Balea Сгоревшие в филармонии партитуры

Хроника событий

Произошедший 24 сентября в здании Национальной филармонии имени Сергея Лункевича пожар обернулся трагедией для культуры Молдовы.

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД, возгорание зарегистрировали примерно в полдень. Сначала на место прибыли пять пожарных расчетов, затем их число неоднократно увеличивали и в итоге с огнем боролись уже десять единиц спецтехники.

В 14.15 обрушился потолок главного зала. Общая площадь возгорания достигла 3500 квадратных метров.

По словам работников филармонии, внутри спасти практически ничего не удалось.

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