Правительство: коллективу филармонии могут предоставить зал Дворца Республики

Кабинету министров предстоит решить, что делать со сгоревшим зданием филармонии — полностью сносить или пытаться отремонтировать. Коллективу должны предоставить другое помещение.

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Премьер-министр Ион Кику провел рабочее совещание, в ходе которого обсуждалось, что делать со сгоревшим зданием Национальной филармонии имени Сергея Лункевича.

Глава Генинспектората по чрезвычайным ситуациям сообщил премьеру, что пожар полностью потушен. Сейчас на месте происшествия собирают уцелевшее имущество, партитуры из библиотеки и бухгалтерские документы.

Сгоревшие партитуры © Sputnik / Crina Balea

Пожар в здании Филармонии © Photo : Miroslav Rotari.

Пожар в здании Филармонии © Sputnik / Mihai Caraus.

Пожар в здании Филармонии © Sputnik / Mihai Caraus.

Сгоревшие партитуры © Sputnik / Crina Balea

Пожар в здании Филармонии © Sputnik / Mihai Caraus.

Пожар в здании Филармонии © Sputnik / Mihai Caraus.

Пожар в здании Филармонии © Sputnik / Mihai Caraus. 1 / 8 © Sputnik / Crina Balea Сгоревшие партитуры

"Такое здание сложно восстановить только на государственные деньги, но граждане Республики Молдова должны вернуть себе филармонию. Мы выделим финансовые средства, чтобы устранить все последствия этой трагедии, проявим солидарность", — заявил на совещании Кику.

В ближайшие дни будет проведена техническая экспертиза стен здания. По ее результатам примут решение — снос или восстановление здания. Если сгоревшее строение решат сносить, то работы завершатся до начала зимы.

На совещании обсудили и вопрос, где разместить коллектив филармонии. Пока сотрудников музыкального учреждения переселили во временное помещение, где есть репетиционный зал. Рассматривается вопрос о передаче в пользование музыкантам одного из залов Дворца Республики.

Хроника событий

Произошедший 24 сентября в здании Национальной филармонии имени Сергея Лункевича пожар обернулся трагедией для культуры Молдовы.

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД, возгорание зарегистрировали примерно в полдень. Сначала на место прибыли пять пожарных расчетов, затем их число неоднократно увеличивали и в итоге с огнем боролись уже десять единиц спецтехники.

В 14.15 обрушился потолок главного зала. Общая площадь возгорания достигла 3500 квадратных метров.

По словам работников филармонии, внутри спасти практически ничего не удалось.

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