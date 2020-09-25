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Слуховой аппарат, архивное фото.

Слуховые аппараты для кишиневцев: кто и когда будет распределять

© Depositphotos / Andrey Popov
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200925/31804950/slukhovye-apparaty-dlya-kishinevtsev-kto-i-kogda-budet-raspredelyat.html

В настоящее время в листе ожидания на их получение в столице значатся 4079 пациентов с нарушениями слуха.

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Столичная администрация распределит до конца нынешнего года 1500 слуховых аппаратов для людей с нарушениями слуха. Об этом сообщает примэрия (мэрия) столицы. 

Протезы закупил муниципалитет в рамках программы, утвержденной мунсоветом Кишинева. В настоящее время в листе ожидания на получение аппаратов в столице значатся 4079 пациентов с нарушениями слуха.

Консультации для выдачи слуховых аппаратов нуждающимися со всего муниципия Кишинев начались в медицинской территориальной ассоциации сектора Центр. Местное отделение оториноларингологии в пятницу посетил мэр столицы Ион Чебан. 

Он сообщил, что городская администрация выделила деньги на закупку прибора для измерения остроты слуха (аудиометра) и ремонт сурдологического кабинета - уникального для столицы.

"Слуховые аппараты улучшат качество жизни этих людей, повысят их социальную активность, помогут легче общаться и решать свои насущные проблемы", - отметил Ион Чебан.  

За последние три года такие протезы, приобретенные за счет средств муниципального бюджета,  получили примерно 1100 человек.

Международный день глухих, который в этом году приходится на 27 сентября, отмечается ежегодно в последнее воскресенье этого осеннего месяца. Как проинформировал столичный градоначальник, денежную помощь к этой дате получат 915 кишиневцев, страдающих нарушениями слуха. 

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