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Полиция предупреждает.

Какие запреты введут в районах Молдовы в зависимости от степени эпидопасности

© AP Photo / Bernat Armangue
Общество
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (1964)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200925/31806132/kakie-zaprety-vvedut-v-rajonah-moldovy-v-zavisimosti-ot-koda-epidopasnosti.html

Минздрав объяснил критерии, по которым регионам страны будут присваивать "красный", "оранжевый" и "желтый" коды.

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты пояснило, какие ограничения будут введены в территориально-административных единицах Молдовы с 1 октября после присвоения "красного", "оранжевого" или "желтого" кода эпидемиологической опасности.

Красный код — полный карантин

Высшая степень опасности присваивается району в случае, если на его территории наблюдается широкое распространение эпидемии, есть множественные очаги инфекции.

Дезинфекция.
© Sputnik / Mihail Voskresenskiy
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При этом там ограничены возможности медперсонала, зафиксированы многочисленные случаи заболевания среди работников здравоохранения. В системе общественного здоровья — ограниченная или минимальная способность по выявлению и изоляции больных и контактировавших с ними лиц.

В районе, которому присвоен "красный" код, вводятся жесткие запретительные и ограничительные меры, в том числе полная изоляция граждан по месту жительства.

Школы закрываются, с переводом на дистанционное обучение. Вводится запрет массовых собраний. Предоставляются только жизненно важные публичные услуги. Медицинская помощь населению оказывается только в "существенных" случаях. Вводится запрет посещения публичных мест без "существенных причин" — парков, банков, почты.

Оранжевый код — не выходите из дома без срочной надобности

Стокгольм.
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Критерии его присвоения — это умеренное распространение эпидемии с единичными очагами инфекции. Среди медперсонала — отдельные случаи заражения, однако система здравоохранения в районе сохраняет способность выявлять и изолировать заболевших.

Вводится запрет на выход из дома без существенной необходимости. Школы работают с соблюдением мер безопасности. Массовые собрания строго ограничены по численности, например, в случае похорон. Медицинская помощь предоставляется лишь пациентам с хроническими и "существенными" заболеваниями. Широко используется телемедицина.

Желтый код — повод для тревоги

© REUTERS / Ronen Zvulun
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В данном случае предусматривается наличие низкого уровня распространения эпидемии на фоне снижения планки заболеваемости в районе. Отмечаются непостоянные, спорадические эпизоды инфицирования. Случаи заболевания среди медиков редки, а система здравоохранения сохраняет полный контроль над выявлением случаев заражения.

В районе, где объявлен "желтый код", разрешается выход из дома с соблюдением мер безопасности. Школы работают по принятому графику. Разрешены массовые собрания, но не более 50 человек. Предприятия и учреждения работают, медицинские услуги предоставляются в полном объеме.

Зеленый код — просто носите маски и мойте руки

Степень опасности низкая - в районе отмечены лишь редкие случаи инфицирования, а среди медиков нет заболевших. Ограничения в этом случае минимальны, при соблюдении мер безопасности.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1964)

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Теги:
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