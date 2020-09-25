Минздрав: в Молдове подтверждены 713 новых случаев COVID-19

КИШИНЕВ, 25 сен – Sputnik. В Молдове за сутки подтверждены 713 новых случаев инфицирования COVID-19, сообщили в пятницу в Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты.

Из общего числа зарегистрировано 6 эпизодов импорта инфекции - из Бельгии, Германии, Румынии, России, Испании и Турции.

Общее число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 49 666.

За минувшие сутки проведены 2614 тестов, из них первичных - 2313.

COVID-19 выявлен, в том числе еще у 41 медработника: 15 врачей, 20 медсестры и 6 сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 558 пациентов (из них 36 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

Из больниц выписаны 380 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 37 023 человека.

От осложнений на фоне коронавирусной инфекции за сутки скончались 12 пациентов. Общее число летальных исходов - 1264.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который несколько раз продлевали, и теперь он действует до 30 сентября.

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