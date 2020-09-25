В Приднестровье поступило два новых аппарата искусственной вентиляции легких

Поставленное оборудование - самое передовое на нынешний момент, оно доказало свою эффективность в борьбе с осложнениями при COVID-19.

ТИРАСПОЛЬ, 25 сен – Sputnik. В реанимационном отделении Слободзейского инфекционного госпиталя появятся два новых аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Hamilton-C1. Уже в субботу, 26 сентября, это оборудование будет установлено в реанимации, тогда же пройдет и обучение медперсонала.

"Важно, что каждый из них может одновременно обеспечивать сразу двоих пациентов. Было принято решение, что все тяжелые пациенты, которые нуждаются в наблюдении реаниматологов и анестезиологов, будут направляться в Слободзейский инфекционный госпиталь", - рассказали в Оперативном штабе.

По словам главы штаба Руслана Мовы, проводилась большая работа с международными партнерами, которые высказывали свое пожелание оказать помощь Приднестровью, в том числе и медицинскими аппаратами. Первым выполнило оговоренные договоренности Агентство по инвестициям Посольства Германии.

"Мы понимали, что это дорогостоящее оборудование, что сегодня не так просто его заполучить, поскольку все международные организации, занимающиеся борьбой с коронавирусом, стоят в очереди на приобретение подобного рода медтехники. Но когда мы подошли к заключительному этапу и уже увидели эти аппараты на нашей территории, выдохнули и поняли, что нам повезло", - поделился Мова.

Технический советник Германского агентства по международному развитию Мирча Урсу отметил, что Hamilton-C1 - самые эффективные аппараты этого класса на нынешний момент.

"Они предполагают и инвазивную, и неинвазивную вентиляцию легких, как для взрослых, так и для детей. Это оборудование доказало свою эффективность в борьбе с осложнениями COVID-19", - рассказал он.

Прежде в реанимационном отделении Слободзейского инфекционного госпиталя было 15 аппаратов ИВЛ. Теперь их стало на два больше.

"В период пандемии аппараты искусственной вентиляции легких крайне необходимы. Они будут нужны и когда она закончится. Эти аппараты останутся здесь для пациентов в тяжелом состоянии, которым будет необходимо протезирование функции внешнего дыхания", - отметила руководитель Минздрава Кристина Албул.

Стоимость одного аппарата ИВЛ достигает почти 15 тысяч евро.

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