Минздрав обновил список стран "красной зоны" — действует при въезде в Молдову

В новом перечне, опубликованном ведомством, 62 государства - на восемь больше, чем было две недели назад.

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты обновило список стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, при въезде из которых на территорию Республики Молдова, начиная с 28 сентября. необходимо соблюдать 14-дневный режим самоизоляции.

В перечень из 62 государств внесены страны-соседи Молдовы — Румыния и Украина. Из стран, которые массово посещают жители Молдовы — также Великобритания, Израиль, Испания и Россия.

Список обновляется каждые две недели по пятницам и вступает в силу в понедельник следующей недели.

В соответствии с принятыми в европейских государствах критериями, в "красную зону" повышенного риска попадают страны, в которых заболеваемость COVID-19 нового типа составляет свыше 50 случаев на 100 тысяч населения.

В "зеленую зону", соответственно, входят государства, где риски распространения инфекции ниже, поэтому возвращающимся оттуда напрямую гражданам Молдовы не нужно уходить на карантин.

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