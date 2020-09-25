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Международный аэропорт Кишинева во время пандемии.

Минздрав обновил список стран "красной зоны" — действует при въезде в Молдову

© Sputnik / Алена Матвеева
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1966)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200925/31809555/minzdrav-obnovil-spisok-stran-iz-kotoryh-zapreshen-vezd-bez-karantina.html

В новом перечне, опубликованном ведомством, 62 государства - на восемь больше, чем было две недели назад.

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты обновило список стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, при въезде из которых на территорию Республики Молдова, начиная с 28 сентября. необходимо соблюдать 14-дневный режим самоизоляции.

В перечень из 62 государств внесены страны-соседи Молдовы — Румыния и Украина. Из стран, которые массово посещают жители Молдовы — также Великобритания, Израиль, Испания и Россия.

Lista țărilor pentru cetățenii cărora Republica Moldova impune regimul de autoizolare
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
Список стран "красной зоны", при въезде из которых в Молдову необходима 14-дневная самоизоляция.

Список обновляется каждые две недели по пятницам и вступает в силу в понедельник следующей недели.

В соответствии с принятыми в европейских государствах критериями, в "красную зону" повышенного риска попадают страны, в которых заболеваемость COVID-19 нового типа составляет свыше 50 случаев на 100 тысяч населения.

В "зеленую зону", соответственно, входят государства, где риски распространения инфекции ниже, поэтому возвращающимся оттуда напрямую гражданам Молдовы не нужно уходить на карантин.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1966)

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Теги:
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