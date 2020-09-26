Базарный день: что и почем продается сегодня на рынках Кишинева

Какие овощи и фрукты придутся по карману кишиневцам в выходные, а что можно и не покупать - вся информация от корреспондента Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 26 сен - Sputnik. В конце сентября на молдавских плодоовощных рынках царит настоящее изобилие - урожай собран и аграрии соревнуются в умении реализовать его покупателям - жителям столицы и других городов страны.

Традиционно многие домохозяйки отправляются в субботу и воскресенье за "витаминами", чтобы запастись ими на неделю, а то и врок - в виде домашних "закруток". Каковы же цены по основным товарным категориям - выяснял корреспондент Sputnik Молдова.

Средней можно назвать на столичных рынках цену на помидоры, которые, в зависимости от сорта, стоят от 7 до 10 леев за килограмм.

Огурцы обойдутся дороже - килограмм "Родничка" продают от 12 леев и выше.

За огурцы меньшего размера просят 14-15 леев, поскольку они идут на засолку.

Капуста продается по 5-6 леев, однако сейчас брать ее на засолку нецелесообразно, поскольку, как правило, в конце сентября - начале октября ее можно приобрести по 3-4 лея.

Ароматный болгарский перец, который традиционно любят заготавливать на зиму многие кишиневцы, стоит по 8-12 леев. "Кусающейся" можно назвать цену на гогошары, которые покупают для маринования, - сорт "Молдова" продают по 21-23 лея за кило.

Репчатый лук на базарах города реализуют по 5-6 леев за кило, так что кишиневские хозяева могут смело закупать этот овощ для хранения в кладовых.

Столовый виноград "Мускат" стоит 15 леев. Многие хозяйки, готовя на зиму компот, добавляют этот сорт к гроздьям "Кардинала", но нынешняя "ценовая планка" может оказаться им не совсем по карману.

Вовсе недоступными кажутся ценники на малину (45-50 леев за кило) и на черную смородину (40-45 леев). Такие завышенные цены аграрии объясняют неурожаем этих ягод в нынешнем аграрном сезоне.

"Набор для борща" стоит относительно "демократично. Картофель продают по 5-7 леев, морковь - по 6-8 леев, свеклу - по 8-10 леев. Килограмм свиной вырезки стоит до 65 леев, куриное филе - 45-47 леев, крылья - -42, ножки - 39 леев.

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