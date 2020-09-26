Взялись всерьез: грядет "война" с теми, кто незаконно паркует автомобили

Полиция вышла предупреждением к автомобилистам, которые не уважают других участников движения и ставят машин на стоянку по своей прихоти - транспортные средства будут эвакуировать, а владельцев штрафовать.

КИШИНЕВ, 26 сен - Sputnik. Сотрудники полиции предупредили кишиневцев, что автомобили, припаркованные вне всяких правил, будут вывозить на эвакуаторах на штрафные стоянки. Тем же, кто не обнаружит свое авто на месте стихийной парковки, следует будет звонить в Патрульную полицию для выяснения местоположения машины и мер по ее возврату.

Поскольку юридический механизм наказания незаконных парковщиков был определен, с понедельника в столице начнется настоящая масштабная борьба с автовладельцами, которые нарушают общественный порядок.

В официальном пресс-коммюнике сотрудники полиции рассказали, в каких случаях может быть эвакуирован автомобиль.

В первую очередь, вывозить на штрафстоянки будут те машины, которые создают повышенный риск дорожно-транспортных происшествий. Также безоговорочно эвакуируют все авто, припаркованные в запрещенных местах.

Нарушителей, которые не обнаружат своих "стальных коней" на месте, где их оставили, просят обращаться по телефонам: 022-254-705, 022-223-059.

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