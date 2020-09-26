19:02 26 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.53
  • USD16.77
  • RUB0.22
  • RON4.01
  • UAH0.59
Поиск
Уборка в парке, архивное фото.

В Кишиневе началась генеральная уборка - мэр и горожане наводят чистоту

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
Получить короткую ссылку
49 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200926/31817165/v-kishineve-nachalas-generalnaya-uborka-mer-i-gorozhane-navodyat-chistotu-foto.html

В общегородском субботнике по наведению порядка в молдавской столице принимают участие от мала до велика, невзирая на чины и регалии.

КИШИНЕВ, 26 сен - Sputnik. Последняя суббота сентября стала в Кишиневе днем "большой уборки" - люди по всей столице поддержали инициативу примэрии и вышли на акцию. Среди них - и рядовые кишиневцы, и сотрудники муниципальных предприятий, которые в свой выходной день сознательно трудятся во благо столицы.

Как сообщил генеральный примар муниципия Кишинев Ион Чебан, на призыв столичных властей откликнулись сотни добровольцев по всему городу - их обеспечили перчатками, раздали пакеты для сбора мусора. 

"Я хочу поблагодарить людей, которые наводят порядок во всех секторах города. Кишиневцы демонстрируют, что любят свой город, что готовы на такие полезные поступки для него", - сообщил Чебан.

Столичный градоначальник отметил, что, несмотря на то, что большинство жителей столицы хотят видеть ее чистой и благоустроенной, есть некоторые индивиды, которые сознательно мусорят в городе.

Ранее, выступая в эфире студии Sputnik Молдова мэр города заявил, что специально созданные группы и сотрудники полиции будут внимательно следить за тем, чтобы в Кишиневе не мусорили. Кто не подчинится призыву муниципалитета и продолжит загрязнять территорию, будет серьезно оштрафован.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Подкаст "Это надолго": платить ли детям за уборку и хорошие оценки?
Коммунальщики провели в столице осеннюю уборку
Чебан дал преторам неделю, чтобы провести уборку в секторах Кишинева
Теги:
порядок, уборка, Кишинев


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Крушение самолета Ан-26 под Харьковом.
Фото - Авиакатастрофа под Харьковом
Хроника кошмара в Национальной филармонии.
Видео - Хроника кошмара в Национальной филармонии
Собираем ребенка в школу или детсад: санитарные правила.
Всем здоровья: в детсад и школу отправляем ребенка правильно

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться