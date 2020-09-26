В Кишиневе началась генеральная уборка - мэр и горожане наводят чистоту

В общегородском субботнике по наведению порядка в молдавской столице принимают участие от мала до велика, невзирая на чины и регалии.

КИШИНЕВ, 26 сен - Sputnik. Последняя суббота сентября стала в Кишиневе днем "большой уборки" - люди по всей столице поддержали инициативу примэрии и вышли на акцию. Среди них - и рядовые кишиневцы, и сотрудники муниципальных предприятий, которые в свой выходной день сознательно трудятся во благо столицы.

Как сообщил генеральный примар муниципия Кишинев Ион Чебан, на призыв столичных властей откликнулись сотни добровольцев по всему городу - их обеспечили перчатками, раздали пакеты для сбора мусора.

"Я хочу поблагодарить людей, которые наводят порядок во всех секторах города. Кишиневцы демонстрируют, что любят свой город, что готовы на такие полезные поступки для него", - сообщил Чебан.

Столичный градоначальник отметил, что, несмотря на то, что большинство жителей столицы хотят видеть ее чистой и благоустроенной, есть некоторые индивиды, которые сознательно мусорят в городе.

Ранее, выступая в эфире студии Sputnik Молдова мэр города заявил, что специально созданные группы и сотрудники полиции будут внимательно следить за тем, чтобы в Кишиневе не мусорили. Кто не подчинится призыву муниципалитета и продолжит загрязнять территорию, будет серьезно оштрафован.

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