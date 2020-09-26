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Абсолютный антирекорд: в Молдове выявлены 868 новых случаев COVID-19

Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1972)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200926/31818404/absolyutnyy-antirekrd-v-moldove-vyyavleno-esche-868-sluchaev-covid-19.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в стране достигло 50 534.

КИШИНЕВ, 26 сен - Sputnik. В Молдове за сутки подтверждены 868 новых случаев инфицирования COVID-19, сообщили в субботу в министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты. Это - абсолютный антирекорд с момента начала пандемии.

Александр Гинцбург
© Sputnik / Владимир Трефилов
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Зафиксировано и 5 эпизодов "импорта" инфекции, вирус проник в Молдову из Турции (3 зараженных), Румынии (1) и Германии (1).

За минувшие сутки в лабораториях страны были проведены 2913 тестов, впервые анализ был взят у 2671 человека.

COVID-19 выявлен, в том числе, еще у 51 медработника.

От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией в республике скончались еще 15 человек, многие из них страдали сопутствующими тяжелыми хроническими заболеваниями. 

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который несколько раз продлевали, и теперь он действует до 30 сентября.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1972)

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Теги:
данные, Минздрав Молдовы, коронавирус


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