Абсолютный антирекорд: в Молдове выявлены 868 новых случаев COVID-19

КИШИНЕВ, 26 сен - Sputnik. В Молдове за сутки подтверждены 868 новых случаев инфицирования COVID-19, сообщили в субботу в министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты. Это - абсолютный антирекорд с момента начала пандемии.

Зафиксировано и 5 эпизодов "импорта" инфекции, вирус проник в Молдову из Турции (3 зараженных), Румынии (1) и Германии (1).

За минувшие сутки в лабораториях страны были проведены 2913 тестов, впервые анализ был взят у 2671 человека.

COVID-19 выявлен, в том числе, еще у 51 медработника.

От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией в республике скончались еще 15 человек, многие из них страдали сопутствующими тяжелыми хроническими заболеваниями.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который несколько раз продлевали, и теперь он действует до 30 сентября.

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