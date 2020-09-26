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Ученики во время измерения температуры.

Новые правила в школах Молдовы: это надо знать ученикам и их родителям

© REUTERS / Remo Casilli
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1973)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200926/31818802/novye-pravila-v-shkolakh-moldovy-eto-nado-znat-uchenikam-i-ikh-roditelyam.html

В гимназиях и лицеях республики введен новый параметр социального расстояния, которое должно быть между учениками на уроках.

КИШИНЕВ, 26 сен - Sputnik. По решению Национальной комиссии по чрезвычайной ситуации в здравоохранении, физическое расстояние во время проведения уроков в школах будет сокращено с полутора до одного метра в радиусе от ученика.

Учитель. Архивное фото
© Sputnik / Максим Богодвид
Новый учебный год в Молдове: как проходит обучение в школах, детсадах и вузах

Парты в классах должны быть расставлены соответствующим образом. Такие меры необходимы для предотвращения распространения коронавируса нового типа.

С начала учебного год из 1252 школ в республике физически не открылись 19, но они работают дистанционно.

Также возобновили свою деятельность 130 из 131 детского сада. В дошкольных учреждениях открыты 893 группы, которые работают на постоянной основе. По данным на 9 сентября посещаемость составила около 85 процентов детей, записанных в группы.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1973)

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Теги:
новые правила, Молдова, школы


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