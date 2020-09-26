Фото - Увидеть и вновь восхититься: субботняя семейная экскурсия Додона

Пользуясь погожими сентябрьскими днями, глава государства с женой и сыновьями отправился в Старый Орхей, где посетил скальный монастырь и его живописнейшие окрестности.

КИШИНЕВ, 26 сен - Sputnik. Свой законный выходной день президент Молдовы провел в семейном кругу близ села Бутучены Оргеевского района, с намерением в очередной раз оценить красоту природных пейзажных ландшафтов республики.

"Это - новая возможность восхититься нашей дорогой страной. Сегодня вместе с семьей побывал в Старом Орхее - наиболее известном комплексе среди туристов", - написал президент на своей персональной страничке в социальной сети Facebook.

Додон назвал "фантастическими" пейзажи этой местности со скальными монастырями, пещерами, высеченными в известняке, панорамой извилистого Реута.

Президент напомнил гражданам, что, судя по природным красотам, Молдова является уголком рая на земле, в котором живут граждане страны, сохраняя свои богатые исторические и культурные традиции.

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