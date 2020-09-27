Фото - Сезон открыт: в Молдове готовят напиток богов: вкусные подробности

Бабье лето в Молдове – традиционное время для производства домашнего вина. В эти дни сельские улицы наполняются пьянящим ароматом свежевыжатого винограда, а руки виноградарей окрашиваются в красный цвет от работы со спелыми гроздьями.

КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik, Дарья Чернега. В Молдове наступила пора домашнего виноделия. Обычно крестьяне стараются собрать урожай винограда до первых дождей. Однако в этом году они спасают грозди от палящего солнца. Из-за отсутствия влаги ягоды легковесны. Они не набрали достаточно сока и могут пересохнуть.

© Sputnik / Пока виноградный сок превратится в вино, пройдет немало времени.

При этом виноделы уверяют: несмотря на засуху, вино 2020-го года будет хорошим: виноград обладает хорошей сахаристостью.

Секреты спасения от засухи

Первыми к сбору урожая приступили виноделы юга Молдовы. В некоторых районах его начали снимать на 10 дней раньше обычного. Житель Тараклии Виктор Чернев на качество винограда в этом году сильно не жалуется. Он еще весной провел работы, которые помогли лозе добыть влагу глубоко в почве. Сорт "Мерло" дал достойный урожай.

"Я провожу в винограднике катаровку. Это такой агротехнический прием. В мае подкапываю корни, верхние обрезаю и оставляю кусты открытыми на месяц-два, чтобы у них в мыслях не было пустить боковые корешки. Тогда лоза развивается вглубь. ", – пояснил Чернев.

По его словам, у тех, кто не делал этот агротехнический прием в условиях засухи этого года, урожай меньше, а то и все кусты пострадали.

© Sputnik / Виноделы приступили к производству домашнего вина.

Домашний винодел отметил, что этот прием помог ему не только спасти урожай нынешнего года, но и подстраховал виноградники на будущий сезон. Ведь если лоза страдает от засухи, последствия могут ощущаться в течение двух лет. Впрочем, Виктор Чернев знает еще один, правда, ненаучный прием, который помогает ему получить хорошее вино.

"Прежде чем обрезаешь лозу, делаешь катаровку, всегда перед виноградником становишься на колени. Всегда! Делаешь вино, тоже становишься на колени! Вино это уважает и ценит. Поэтому отдает все самое прекрасное!", - поделился секретом Чернев.

По старинным традициям

Свежий виноград не стоит в ящиках ни дня. Его прямо с поля в тот же день отправляют в дробилку. Чернев дважды пропускает грозди через аппарат.

"Мы это делаем для получения более мелкого помола. Так делали мои предки. Так делаю и я", - рассказал домашний винодел.

А последние капли виноградного сока пропускают уже через тяск (пресс). Это старинное приспособление досталось Черневу в наследство от тестя. Правда, винодел его немного усовершенствовал - для лучшего отжима винограда приспособил домкрат.

© Sputnik / Традиции виноделия в Молдове.

После того, как из грозди выжмут все до капли, виноградный сок отправляется в деревянные бочки. К новому сезону их готовят заранее. Сначала подтягивают обручи.

"По обручам молотком бьется только один раз. Потому что один удар натягивает. А второй, наоборот, отпускает обруч", - объяснил Чернев.

Затем бочку промывают и наполняют отваром из листьев грецкого ореха.

"Мы делаем дезинфекцию ореховыми листьями, потому что практически это - природный бетадин. Кто хоть немного знаком с медициной, знает, что так можно уничтожить всю ненужную микрофлору, которая остается в бочке после того, как ее уже использовали для вина", - поделился секретом народный умелец.

Едва перебродивший виноградный сок в Молдове называют "муст". В Европе такой напиток принято называть на французский манер – "божоле".

Как правило, "муст" очень сладкий, хмельной и коварный: он пьянит практически незаметно. "Муст" будет дозревать в дубовых бочках в течение нескольких месяцев. Прежде чем он превратится в готовый янтарный или рубиновый напиток, винодел будет регулярно проверять вкус и качество созревающего вина.

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