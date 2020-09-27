Раскрыта тайна кишиневского родника, обустроенного 83 года тому назад

В 1937 году в столице состоялось торжественное открытие Памятника-источника, обозреватель Sputnik Молдова попытался обнаружить его материальные следы.

КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik, Сергей Цуркану. Иногда в Молдове изучение прошлого родного края кажется странным и удивительным.

Судите сами – интернет-обсуждение практически любого здания, памятника, события, факта моментально выливается в идеологические споры, ругань, взаимные проклятия и рассуждения кто кого освободил, а кто кого, наоборот, поработил и эксплуатировал.

И это лучшая иллюстрация того, что в спорах истина не рождается. По крайней мере у наших граждан. Проще всего списать все на недостаток культуры и отсутствие гражданской нации – многие так и делают. Однако история нынешнего нашего государства не так уж уникальна – ХХ век перемолол многие судьбы и страны, но это не должно мешать изучению исторических фактов – память не бывает разновекторной.

Сейчас вы поймете к чему это длинное вступление – объект о котором пойдет речь был создан во времена нахождения Бессарабии в составе Королевской Румынии, в 1937 году, носил явно идеологический характер и исчез без следа. А вот точно ли без следа? Я попытался это выяснить.

Как все начиналось? В том самом 1937 году в Кишиневе, в среде высшего класса, распространилась листовка-приглашение на открытие родника генерала Пиона следующего содержания:

"Этот памятник-родник в форме креста, который был обустроен мною на Боюканской дороге к 20-летию побед румынской армии у Мэрэшть и Мэрэшэшть для того, чтобы восславить Господа, который помог нам и тем, кто пожертвовал собой, кто боролся и продолжает бороться и способствовать Воссоединению и Вознесению Румынского Народа, будет освящен в это воскресенье 21 ноября в 11.30.

Приглашаем на эту церемонию Вас и всех тех, которых Вы сможете убедить прийти для того, чтобы самим увидеть, что любое место можно освятить через жертвы и труд на благо общества. Чтобы понять, что речь идет не только о родниковой воде, исходящей из памятника для утоления жажды, а о "живом воспитании" нашего народа, благодаря которому он не будет мучиться жаждой вовеки".

© Photo : oldchisinau.com Памятник-родник был задуман монументальным.

Звучит закручено и с явным перебором пафоса – по крайней мере так это видится из нашего времени. Сам генерал Пион, а точнее Павел Ион Джеорджеску родился в 1883 году. Сражался в Первую Мировую Войну. В 30-е годы ХХ века был командующим артиллерийской дивизией в Кишиневе. Казармы дивизии располагались в Буюканых. Недалеко от родника.

Скончался генерал Пион в 1956 году. Внешне он был благообразным мужчиной с настоящей военной выправкой. Вот и он сам на открытии родника имени себя.

В те времена серьезного и массового общественного строительства в Бессарабии не велось, возможно это также послужило причиной того, что открытие родника проводилось с такой помпой и при обильном стечении горожан. Вот еще фотографии с открытия.

© Photo : oldchisinau.com Фото на фоне.

А тут за спинами гостей мероприятия виден заболоченный пустырь, который спустя четверть века станет любимым местом отдыха кишиневцев – Комсомольским озером.

© Photo : oldchisinau.com Что там на заднем плане?

Родник генерала Пиона простоял недолго – после 1944 упоминаний о нем нет. Дело конечно же было в его идеологически-религиозной окраске. Но стерт ли он полностью с лица земли?

Энтузиасты любители истории Кишинева несколько лет назад вычислили практически точное расположение родника по немецкой военной аэросъемке – он находился между улицами Василе Лупу и Александру Плэмэдялэ. Я побывал в этом месте – сейчас там, как говорят в Молдове, "рыпа" – заросший овраг. Остатки незавершенного строительства, булыжники, обломки бетонных плит – остатки ли это родника генерала Пиона? Вполне возможно.

Овраг на месте родника генерала Пиона. © Sputnik / Сергей Цуркану

Овраг на месте родника генерала Пиона. © Sputnik / Сергей Цуркану

Овраг на месте родника генерала Пиона. © Sputnik / Сергей Цуркану 1 / 3 © Sputnik / Сергей Цуркану Овраг на месте родника генерала Пиона.

­Увы, любители старины, я не обнаружил даже остатков фундамента объекта. Интересно как бы он вписался в нынешний буюканский пейзаж? Неизвестно. Но одной исторической тайной уже меньше.

При написании статьи частично использована информация сайта oldchisinau.com.

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