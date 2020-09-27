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Сорокская крепость.

Сегодня мы празднуем то, что способно обеспечить будущее Молдовы

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Общество
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Sputnik Молдова
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На мировом уровне 27 сентября отмечается Международный день туризма - в нашей республике для его развития есть большой потенциал, утверждают эксперты.

КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. Всемирный день туризма (World Tourism Day) был учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году в испанском городе Торремолино и отмечается ежегодно 27 сентября. Дата была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1970 году страны-основательницы Всемирной туристской организации приняли ее Устав.

Смысл праздника - пропаганда туризма, его вклада в глобальную и национальную экономику, развитие связей между народами разных стран. 

Пандемия COVID-19 оказала негативное влияние на мировую туриндустрию, а в Республике Молдова падение отрасли составило более 28 процентов в первом квартале этого года.

По данным Всемирной организации туризма, вследствие глобальной рецессии, спровоцированной распространением коронавируса, мировая туристическая отрасль сократилась минимум на 60 процентов.

Старый Орхей.
© Sputnik / Игорь Взоров
В Молдове пройдет международный форум по туризму

Многие турагентства Молдовы в одночасье они остались не только без доходов, но и с огромными долгами. Немногие из купивших туристические путевки перенесли отпуск на следующий год. Туризм оказался в числе тех сфер экономики, которые больше всего пострадали от пандемии COVID-19.

Чтобы поддержать экономических агентов и сектор в целом, власти страны предложили ряд поправок к действующему законодательству, которые были приняты парламентом и вступили в силу 26 июля.

Они упрощают регуляторный режим, устанавливают предпринимательские патенты для деятельности в области туризма, исключают некоторые барьеры и создают предпосылки для расширения электронных транзакций.

Между тем, в течение последних шести лет в отечественном сегменте туристических услуг фиксировался уверенный рост доходов примерно на 18 процентов ежегодно. Но всего за несколько месяцев пандемии ситуация в секторе оказалась на уровне показателей 2014 года.

Эксперты говорят, что для восстановления докризисных позиций и оживления отрасли понадобится минимум пять лет.

Международный день туризма - это праздник каждого, кто хоть раз ощутил себя путешественником, выбравшись из каждодневной будничной суеты на берег речки, в лес, в поле или в другие места, которыми так богата планета Земля!

И, конечно же, это праздник тех, кто непосредственно занят в сфере туристического бизнеса: сотрудников туристических компаний, музейных работников, руководителей и персонала гостиничных комплексов — всех, кто профессионально обеспечивает комфортный и безопасный отдых.

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Теги:
развитие, Молдова, туризм


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