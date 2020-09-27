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Экспресс-тестирование на COVID-19.

Новые данные Минздрава: в Молдове подтвержден еще 341 случай COVID-19

© Sputnik / Алексей Майшев
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1975)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200927/31824491/novye-dannye-minzdrava-v-moldove-podtverzhdeny-esche-sluchaev-covid-19.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в стране достигло 50 875.

КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. В Молдове за сутки подтвержден 341 новый случай инфицирования COVID-19, сообщили в воскресенье в министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты.

Александр Гинцбург
© Sputnik / Владимир Трефилов
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За минувшие сутки в лабораториях страны были проведены 1098 тестов, из которых 1034 - первичные. 

Коронавирус выявлен, в том числе, еще у 29 медработников.

Скончались еще 8 граждан страны. У всех были сопутствующие хронические патологии. Общее число погибших от осложнений на фоне инфекции —1287.

Выписаны из стационаров еще 402 пациента. Общее число выздоровевших с начала пандемии составило 37 842.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который несколько раз продлевали, и теперь он действует до 30 сентября.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1975)

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Теги:
Минздрав, данные, распространение, Молдова, коронавирус


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