Новые данные Минздрава: в Молдове подтвержден еще 341 случай COVID-19

КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. В Молдове за сутки подтвержден 341 новый случай инфицирования COVID-19, сообщили в воскресенье в министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты.

За минувшие сутки в лабораториях страны были проведены 1098 тестов, из которых 1034 - первичные.

Коронавирус выявлен, в том числе, еще у 29 медработников.

Скончались еще 8 граждан страны. У всех были сопутствующие хронические патологии. Общее число погибших от осложнений на фоне инфекции —1287.

Выписаны из стационаров еще 402 пациента. Общее число выздоровевших с начала пандемии составило 37 842.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который несколько раз продлевали, и теперь он действует до 30 сентября.

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