Дорогая жизнь в Молдове: на что взлетели цены в стране

КИШИНЕВ, 28 сен - Sputnik. Звучит парадоксально, но наиболее подорожали в Молдове, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, овощи и фрукты. Причина прозаична - небывалая засуха привела к значительным потерям по урожаю по большинству культур.
Несмотря на то, что размер средней заработной платы по экономике в 2020 году увеличился до 7 тысяч 953 леев (порядка 460 долларов по текущему курсу Национального банка Молдовы), многие граждане, что называется, живут "до получки", внимательно считая и распределяя свои средства.
Если провести сравнительный анализ, то выяснится, что, в целом, наиболее подорожали в стране за год продукты питания - на 10-12 процентов.
Так, цены на молочные продукты выросли почти на 8 процентов, овощи - более, чем на 20 процентов, некоторые виды фруктов - свыше 50 процентов, на куриные яйца - на 35 процентов.
Однако, на фоне подорожания продовольствия, у потребителей есть и повод для оптимизма. За минувший год практически неизменными остались тарифы на водоснабжение и пользование канализацией, централизованное отопление, на большинство медицинских препаратов.
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