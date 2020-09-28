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Дорогая жизнь в Молдове: на что взлетели цены в стране

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200928/31807645/dorogaya-zhizn-v-moldove-na-chto-vzleteli-tseny-za-minuvshie-tri-mesyatsa.html

Если провести анализ роста цен и уровня средней заработной платы по экономике в 2020 году, то есть о чем задуматься и чем опечалиться.

КИШИНЕВ, 28 сен - Sputnik. Звучит парадоксально, но наиболее подорожали в Молдове, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, овощи и фрукты. Причина прозаична - небывалая засуха привела к значительным потерям по урожаю по большинству культур.

Несмотря на то, что размер средней заработной платы по экономике в 2020 году увеличился до 7 тысяч 953 леев (порядка 460 долларов по текущему курсу Национального банка Молдовы), многие граждане, что называется, живут "до получки", внимательно считая и распределяя свои средства.
Газопровод Яссы-Унгены.
© Photo : Ministerul Economiei și Infrastructurii
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Если провести сравнительный анализ, то выяснится, что, в целом, наиболее подорожали в стране за год продукты питания - на 10-12 процентов.

Так, цены на молочные продукты выросли почти на 8 процентов, овощи - более, чем на 20 процентов, некоторые виды фруктов -  свыше 50 процентов, на куриные яйца -  на 35 процентов. 

Однако, на фоне подорожания продовольствия, у потребителей есть и повод для оптимизма. За минувший год практически неизменными остались тарифы на водоснабжение и пользование канализацией, централизованное отопление, на большинство медицинских препаратов.

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Теги:
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