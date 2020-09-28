Дорогая жизнь в Молдове: на что взлетели цены в стране

Если провести анализ роста цен и уровня средней заработной платы по экономике в 2020 году, то есть о чем задуматься и чем опечалиться.

КИШИНЕВ, 28 сен - Sputnik. Звучит парадоксально, но наиболее подорожали в Молдове, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, овощи и фрукты. Причина прозаична - небывалая засуха привела к значительным потерям по урожаю по большинству культур.

Если провести сравнительный анализ, то выяснится, что, в целом, наиболее подорожали в стране за год продукты питания - на 10-12 процентов.

Так, цены на молочные продукты выросли почти на 8 процентов, овощи - более, чем на 20 процентов, некоторые виды фруктов - свыше 50 процентов, на куриные яйца - на 35 процентов.

Однако, на фоне подорожания продовольствия, у потребителей есть и повод для оптимизма. За минувший год практически неизменными остались тарифы на водоснабжение и пользование канализацией, централизованное отопление, на большинство медицинских препаратов.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova