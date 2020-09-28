Опасность - рядом: как развлекаются молдавские дети во время обучения онлайн

КИШИНЕВ, 28 сен - Sputnik. Профилактика компьютерной игровой зависимости должна быть отнесена к числу наиболее важных, приоритетных задач, стоящих перед государством и гражданским обществом, утверждают молдавские психологи.

За последние десять лет в Молдове стала актуальной проблема компьютерной игровой зависимости, которая приравнивается к наркотической. В обоих случаях это попытка "выключиться" из реальности и искусственным образом получить эмоциональную "дозу".

По статистике, каждый пятый случай обращения к детскому психологу связан именно с компьютерной игровой зависимостью. Детская компьютерная игровая зависимость опасна тем, что у детей еще не сформирована психика, поэтому компьютерные игры способны угнетать нервную систему, что приводит к апатии, депрессии и очень часто к агрессии.

О специфике развития детей при использовании гаджетов и соцсетей рассказала корреспонденту Sputnik психолог Елена Ковалева.

Ребенок, по словам специалиста, должен уметь взаимодействовать с обществом, соблюдать определенные нормы, быть удовлетворенным социальными отношениями и уметь реализовывать себя именно посредством общественных связей.

"Гаджет — это некий суррогат, замена средства социализации. Он только создает ее видимость", — заявила Ковалева.

Она отметила, что дети, общаясь в соцсетях, не могут получить полноценного восприятия человека человеком.

Собеседница добавила, что при живом общении человек может мгновенно среагировать, показать какие-то эмоции, которые в соцсетях заменяют смайликами. Ковалева считает, что смайлы, стикеры и другие картинки не способны передать всей гаммы эмоций, которые человек выказывает при общении с глазу на глаз.

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