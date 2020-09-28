Как в Молдове можно наказать шумных соседей - интересные детали

Так, согласно статье 357 Административного кодекса РМ, "нарушение тишины в ночное (с 22 до 7 часов), в том числе путем громкого пения, подачи звуковых сигналов, пользования аудиовизуальной аппаратурой, установленной на повышенную громкость, в жилищах или общественных местах, иных подобных действий, влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 9 до 18 условных единиц и на юридических лиц в размере от 60 до 90 условных единиц".
На данный момент размер условной единицы составляет 50 леев 50 банов. Однако в мае этого года было предложено повысить наказание за нарушение тишины. Так, планируется увеличить штрафы с 450 леев до 1500 леев для физлиц, в то время как для юридических лиц их предполагается оставить прежними.
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