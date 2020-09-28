Как в Молдове можно наказать шумных соседей - интересные детали

Проблема "громких" соседей давно существует в Молдове, мало кто знает, что решить ее можно, но некоторые боятся это делать, чтобы навсегда не рассориться с теми, которые гомонят за стеной.

КИШИНЕВ, 28 сен - Sputnik. В условиях, когда децибелы у соседей зашкаливают, можно вызвать полицию, однако многие не хотят напрочь портить отношения с соседями и "бить их леем" за шум.

В Молдове ограничения и санкции в подобных случаях довольно либеральные. Согласно действующему законодательству, за такие действия грозит наказание в виде штрафа.

Так, согласно статье 357 Административного кодекса РМ, "нарушение тишины в ночное (с 22 до 7 часов), в том числе путем громкого пения, подачи звуковых сигналов, пользования аудиовизуальной аппаратурой, установленной на повышенную громкость, в жилищах или общественных местах, иных подобных действий, влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 9 до 18 условных единиц и на юридических лиц в размере от 60 до 90 условных единиц".

На данный момент размер условной единицы составляет 50 леев 50 банов. Однако в мае этого года было предложено повысить наказание за нарушение тишины. Так, планируется увеличить штрафы с 450 леев до 1500 леев для физлиц, в то время как для юридических лиц их предполагается оставить прежними.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova