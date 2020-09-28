Додон: мы не рассматриваем вопрос приостановки экономики из-за COVID-19

Глава государства заявил, что это же касается и образовательной системы — в каждом конкретном случае руководство учебных заведений будет принимать решение.

КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. Игорь Додон заявил, что власти Молдовы "не рассматривают" вопрос о приостановке работы предприятий и учебных заведений в связи с резким ростом новых случаев COVID-19 в Молдове. Об этом глава государства сказал на брифинге после совместного заседания с премьер-министром и спикером парламента.

"Мы обеспокоены ростом новых случаев на прошлой неделе. Хочу информировать, что система здравоохранения подготовлена к ситуации. У нас есть места в больницах, обстановка находится под контролем. Всем необходимым, медикаментами, тестами, средствами дезинфекции, Молдова обеспечена".

Додон отметил, что отмечены много новых случаев COVID-19 среди депутатов, и заявил, что парламенту предстоит принять решение по этому поводу.

Вместе с тем президент подчеркнул, что власти страны не намерены из-за роста числа новых случаев COVID-19 возвращаться к строгим ограничениям, которые действовали в Молдове в начале пандемии.

"Мы не рассматриваем в этой ситуации вопрос о том, чтобы остановить экономическую деятельность. Сохраним возможность функционировать для экономических агентов. Это касается и образовательной системы. По тем случаям, которые зарегистрированы в школах, решения будет принимать руководство каждого конкретного учебного заведения", — заявил президент.

В последние недели в Молдове отмечается резкий рост числа лабораторно подтвержденных случаев инфекции после проведения тестов на коронавирус.

По состоянию на утро 28 сентября, общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове достигло 50 875. Общее число выздоровевших с начала пандемии составило 37 842. Погибли от осложнений на фоне коронавирусной инфекции 1287 человек.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который несколько раз продлевали, и теперь он действует до 30 сентября.

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