КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. Новое здание Национальной филармонии будет построено на том же месте, что и сгоревшее историческое строение, заявил Игорь Додон на брифинге в понедельник.
"В течение нескольких дней по результатам экспертизы будет принято решение. Есть два варианта — или ремонт, или снос здания. Скорее всего, будет снос", — сказал президент.
Коллектив филармонии сейчас размещен частью в Национальном дворце, частью— во Дворце Республики в Кишиневе, сообщил Игорь Додон.
Сотрудники Генинспектората по ЧС продолжают разбирать на месте пожара конструкции здания, которые угрожают обрушением.
Произошедший 24 сентября в здании Национальной филармонии имени Сергея Лункевича пожар обернулся трагедией для культуры Молдовы.
Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям установил три версии возникновения пожара. Первая - неисправность электрооборудования. Вторая - короткое замыкание. Третья - несоблюдение правил противопожарной безопасности при выполнении работ по резке металла.
В ближайшие дни будет проведена техническая экспертиза стен здания. По ее результатам в правительстве примут решение — снос или восстановление здания. Если сгоревшее строение решат сносить, то работы завершатся до начала зимы. Объявлен сбор средств на возрождение Национальной филармонии.
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