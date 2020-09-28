Президент Молдовы на брифинге сообщил, что скорее всего, сгоревшее здание филармонии в Кишиневе придется полностью снести.

КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. Новое здание Национальной филармонии будет построено на том же месте, что и сгоревшее историческое строение, заявил Игорь Додон на брифинге в понедельник.

"В течение нескольких дней по результатам экспертизы будет принято решение. Есть два варианта — или ремонт, или снос здания. Скорее всего, будет снос", — сказал президент.

Коллектив филармонии сейчас размещен частью в Национальном дворце, частью— во Дворце Республики в Кишиневе, сообщил Игорь Додон.

Сотрудники Генинспектората по ЧС продолжают разбирать на месте пожара конструкции здания, которые угрожают обрушением.

Произошедший 24 сентября в здании Национальной филармонии имени Сергея Лункевича пожар обернулся трагедией для культуры Молдовы.

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД, возгорание зарегистрировали примерно в полдень. Сначала на место прибыли пять пожарных расчетов, затем их число неоднократно увеличивали, и в итоге с огнем боролись уже десять единиц спецтехники. В 14.15 обрушился потолок главного зала. Огонь удалось локализовать и потушить поздним вечером, однако помещения филармонии были практически уничтожены.

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям установил три версии возникновения пожара. Первая - неисправность электрооборудования. Вторая - короткое замыкание. Третья - несоблюдение правил противопожарной безопасности при выполнении работ по резке металла.

В ближайшие дни будет проведена техническая экспертиза стен здания. По ее результатам в правительстве примут решение — снос или восстановление здания. Если сгоревшее строение решат сносить, то работы завершатся до начала зимы. Объявлен сбор средств на возрождение Национальной филармонии.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova