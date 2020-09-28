В Кишиневе проведут экспертизу качества работ на стройплощадках

КИШИНЕВ, 28 сен – Sputnik. Ответственные лица в примэрии муниципия Кишинева вместе с профильными специалистами и профессорами Технического университета Молдовы проведут экспертизу качества работ на строительных площадках до среды, 30 сентября, а затем представят соответствующий отчет. К такому решению пришли, увидев результаты дождя, прошедшего в выходные дни.
"Если мы не изменим подход к проведению инфраструктурных работ, ситуация на улицах столицы будет повторяться с каждым проливным дождем", - пояснил мэр (примар) города Ион Чебан.
"Хотя некоторые руководители муниципальных предприятий уверяли меня, что все в порядке. Они сейчас отреагировали оперативно, но я считаю, что нам нужно качественнее строить и ремонтировать дороги и тротуары, менять инженерные сети", - подчеркнул он.
Городской глава сказал, что благодаря экспертизе можно будет найти решения для более оперативного вмешательства муниципальных служб в ситуациях сильных дождей. Также будет рассмотрена возможность заключения контрактов на услуги некоторых частных компаний.
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