В Кишиневе проведут экспертизу качества работ на стройплощадках

КИШИНЕВ, 28 сен – Sputnik. Ответственные лица в примэрии муниципия Кишинева вместе с профильными специалистами и профессорами Технического университета Молдовы проведут экспертизу качества работ на строительных площадках до среды, 30 сентября, а затем представят соответствующий отчет. К такому решению пришли, увидев результаты дождя, прошедшего в выходные дни.

"Если мы не изменим подход к проведению инфраструктурных работ, ситуация на улицах столицы будет повторяться с каждым проливным дождем", - пояснил мэр (примар) города Ион Чебан.

По его словам, дождь в ночь с субботы на воскресенье снова показал, какие участки городской инфраструктуры являются самыми уязвимыми. Речь идет о ямах в асфальте, грязных тротуарах, обрушившихся деревьях и огромных выбоинах на строительных площадках, где коммунальные службы не завершили свои работы.

"Хотя некоторые руководители муниципальных предприятий уверяли меня, что все в порядке. Они сейчас отреагировали оперативно, но я считаю, что нам нужно качественнее строить и ремонтировать дороги и тротуары, менять инженерные сети", - подчеркнул он.

Городской глава сказал, что благодаря экспертизе можно будет найти решения для более оперативного вмешательства муниципальных служб в ситуациях сильных дождей. Также будет рассмотрена возможность заключения контрактов на услуги некоторых частных компаний.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova