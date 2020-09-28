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Ремонт дороги на улице Албишоара

В Кишиневе проведут экспертизу качества работ на стройплощадках

© Sputnik / Mihai Caraus.
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200928/31829951/v-kishineve-provedut-ekspertizu-kachestva-rabot-na-stroyploschadkakh.html

Администрация столицы Молдовы намерена добиться качественного исполнения работ по ремонту улиц.

КИШИНЕВ, 28 сен – Sputnik. Ответственные лица в примэрии муниципия Кишинева вместе с профильными специалистами и профессорами Технического университета Молдовы проведут экспертизу качества работ на строительных площадках до среды, 30 сентября, а затем представят соответствующий отчет. К такому решению пришли, увидев результаты дождя, прошедшего в выходные дни.

"Если мы не изменим подход к проведению инфраструктурных работ, ситуация на улицах столицы будет повторяться с каждым проливным дождем", - пояснил мэр (примар) города Ион Чебан.

Чебан и Додон посетили Национальную филармонию, в которой случился пожар
© Photo : Facebook / Ion Ceban
Додон, Кику и Чебан посетили Национальную филармонию, в которой случился пожар
По его словам, дождь в ночь с субботы на воскресенье снова показал, какие участки городской инфраструктуры являются самыми уязвимыми. Речь идет о ямах в асфальте, грязных тротуарах, обрушившихся деревьях и огромных выбоинах на строительных площадках, где коммунальные службы не завершили свои работы.

"Хотя некоторые руководители муниципальных предприятий уверяли меня, что все в порядке. Они сейчас отреагировали оперативно, но я считаю, что нам нужно качественнее строить и ремонтировать дороги и тротуары, менять инженерные сети", - подчеркнул он.

Городской глава сказал, что благодаря экспертизе можно будет найти решения для более оперативного вмешательства муниципальных служб в ситуациях сильных дождей. Также будет рассмотрена возможность заключения контрактов на услуги некоторых частных компаний.

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Теги:
экспертиза, качество, строительные работы


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