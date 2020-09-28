Новые ограничения или прежние запреты: в Приднестровье усиливают меры карантина

В связи с увеличивающимся числом заразившихся COVID-19 в регионе продолжают закрывать на карантин классы в образовательных учреждениях и возвращаются к практике работы на дистанции.

ТИРАСПОЛЬ, 28 сен – Sputnik. В Приднестровье администрациям рекомендовано вернуться к практике перевода как минимум трети персонала на работу в дистанционном режиме. Такое решение было принято на заседании Оперативного штаба Приднестровья.

"Категорически запрещено проведение любого рода кабинетных совещаний, собраний, заседаний круглых столов, дискуссионных встреч, планерок и так далее – все рабочие встречи организуются в режиме видеоконференций и селекторных совещаний", - отметили на Оперштабе.

Закрытие классов

На заседании говорили также о недопустимости нахождения педагогов и воспитателей в учреждениях сферы образования по окончании уроков. В регионе по-прежнему продолжают закрывать на карантин классы, в которых выявлены случаи инфицирования коронавирусом.

За последние четыре дня на дистанционное обучение переведены пять классов в Тирасполе, два в Дубоссарах, один в Карагаше. В Рыбнице закрыты 14 классов: один начальной школы и тринадцать классов второй смены школы № 10.

Детсады и в частности ясельные группы

Многочисленные запросы поступают в адрес местных администраций относительно открытия ясельных групп детских садов. Однако в Оперштабе уверены, что в существующих обстоятельствах подвергать риску инфицирования малышей недопустимо.

"В случае выявления очага заболевания в группах, возраст воспитанников которых меньше трех лет, изолировать в условиях больничных стационаров придется не только детей, но и их родителей", - отметил лидер региона Вадим Красносельский.

Он призвал граждан думать в первую очередь о безопасности членов семьи, а сотрудников Оперштаба, принимающих консолидированные решения, - о реальных возможностях приднестровского Минздрава и растущей с каждым новым пациентом COVID-госпиталей нагрузке на бюджет.

Детям, не посещающим в связи с коронавирусными ограничениями дошклльные учреждения, предусмотрена помощь от государства – продуктовые наборы либо денежный эквивалент их стоимости.

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