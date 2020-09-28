17:59 28 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.63
  • USD16.86
  • RUB0.22
  • RON4.03
  • UAH0.60
Поиск
Коронавирус под микроскопом.

Данные Минздрава: в стране подтверждены 319 новых случаев COVID-19

REUTERS / NEXU Science Communication
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1980)
23 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/09/16/31769654.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200928/31833928/dannye-minzdrava-v-strane-podtverzhdeny-novykh-sluchaev-covid-19.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове достигло 51 194.

КИШИНЕВ, 28 сен – Sputnik. В Молдове лабораторным путем подтверждены 319 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты в понедельник.

Первая в мире вакцина от коронавируса
© Photo : РФПИ и Центр имени Гамалеи
Бодры и здоровы: как чувствуют себя люди после испытания вакцины от COVID-19

По данным ведомства, в двух эпизодах речь идет об "импорте" инфекции в страну. Коронавирус "завезли" из Румынии и Франции. 

Общее число зарегистрированных инфицирований в стране достигло 51 194.

За минувшие 24 часа проведено 1379 тестов, при этом первичных 1 231.

Коронавирус выявлен, в том числе еще у 29 медработников: 15 врачей, 10 медсестер и четырех сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 710 пациентов (из них 36 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

Из больниц выписаны 375 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 38 217 человек.

Зафиксированы еще 14 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 1301.

Также в Минздраве сообщили о двух смертях медработников, переболевших коронавирусом. Скончалась 65-летняя невролог Людмила Смирнова, которая проработала 35 лет в Центре матери и ребенка. Также умер 78-летний врач Ион Василаке из Сорок. 

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 30 сентября.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1980)

По теме

Что для сопротивляемости организма - враг, а для коронавируса - подмога
Гинцбург: нужно ли переболевшим делать прививку от коронавируса
Карнавала не будет: праздник в Рио отменен из-за коронавируса


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Туристы у колеса обозрения в Припяти.
Чернобыльский тур: любители экстремальных путешествий едут в Припять
Российская вакцина против COVID-19 может появиться в СНГ.
Российская вакцина против COVID-19 может появиться в СНГ
Собираем ребенка в школу или детсад: санитарные правила.
Всем здоровья: в детсад и школу отправляем ребенка правильно

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться