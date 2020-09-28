Данные Минздрава: в стране подтверждены 319 новых случаев COVID-19

КИШИНЕВ, 28 сен – Sputnik. В Молдове лабораторным путем подтверждены 319 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты в понедельник.

По данным ведомства, в двух эпизодах речь идет об "импорте" инфекции в страну. Коронавирус "завезли" из Румынии и Франции.

Общее число зарегистрированных инфицирований в стране достигло 51 194.

За минувшие 24 часа проведено 1379 тестов, при этом первичных 1 231.

Коронавирус выявлен, в том числе еще у 29 медработников: 15 врачей, 10 медсестер и четырех сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 710 пациентов (из них 36 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

Из больниц выписаны 375 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 38 217 человек.

Зафиксированы еще 14 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 1301.

Также в Минздраве сообщили о двух смертях медработников, переболевших коронавирусом. Скончалась 65-летняя невролог Людмила Смирнова, которая проработала 35 лет в Центре матери и ребенка. Также умер 78-летний врач Ион Василаке из Сорок.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 30 сентября.

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