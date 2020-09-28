Манипуляции в молдавских СМИ: каким источникам можно доверять перед выборами

В понедельник 28 сентября в мире отмечают Международный день всеобщего доступа к информации. В каком состоянии медийный рынок в Молдове, и обеспечена ли свобода слова в нашей стране, рассказал эксперт.

КИШИНЕВ, 28 сен - Sputnik. Сфера СМИ в Молдове является достаточно развитой и обширной, при этом в обществе наблюдается некоторая перенасыщенность информацией, которая дает негативный эффект. Такого мнения придерживается медийный эксперт Ян Лисневский.

"В последние два-три года мы живем в условиях постоянной избирательной кампании: переходим от парламентских выборов к президентским, а потом все заново. В результате люди устают и теряются в этом информационном шуме", - уточнил он.

© Sputnik / Osmatesco Ян Лисневский.

Как там в интернете?

На фоне всех средств массовой информации выделяются электронные порталы, которые в современном мире пользуются особенной популярностью. Но их специфика такова, что они не всегда проверяют достоверность полученной информации.

"В условиях повышенной конкуренции и желании опубликовать интересную новость первыми, многие электронные СМИ стремятся дать публике эксклюзив. Так в информационном поле появляются непроверенные сведения или события освещаются только с одной стороны", - подчеркнул Лисневский.

Другая проблема состоит в том, что по-настоящему серьезные материалы, основанные на анализе и экспертных оценках, не всегда интересны пользователям, и поэтому новостным порталам приходится находить баланс между качественным контентом и тем, который может привлечь внимание массового читателя.

"С помощью подобных "шоковых" новостей СМИ пытаются поднять посещаемость, но с другой стороны это еще больше снижает доверие читателя", - добавил собеседник.

© Sputnik / Новостной сайт.

А есть ли цензура?

Лисневский считает, что молдавские СМИ пользуются достаточно большой степенью свободы.

"У нас часто говорят о том, что многие каналы, газеты, сайты принадлежат определенному политическому полю, но по сравнению с другими странами региона в нашей республике довольно либеральный медийный рынок. На фоне постоянной политической борьбы многие источники могут позволить себе публиковать журналистские расследования и другую резонансную информацию", - отметил эксперт.

Подобная свобода является положительным фактором и своеобразным кнутом для политиков, которые таким образом остаются под постоянным вниманием общественности.

Жесткая критика, уверен собеседник, по-своему воспитывает чиновников.

"Это тот стимул и механизм, который может способствовать формированию нового политического класса в Молдове, о котором мы все постоянно говорим", - сказал Лисневский.

© Sputnik / Miroslav Rotari Игорь Додон и Майя Санду.

СМИ и выборы

В предэлекторальный период на представителей медийного рынка ложится особая ответственность информирования населения о кандидатах: их программах, а также квалификации и опыте политика. В то же время в погоне за избирательными очками многие представители четвертой власти не гнушаются различными манипуляциями.

"В Молдове предвыборная кампания начинается примерно за год-два до самих выборов. В этой сфере существует очень много различных приемов. Например, политик, участвующий в выборах президента, сделал важное заявление по своей предвыборной программе, и в тот же день "волшебным" образом произойдет некое событие, которое будет представлено СМИ, как более важное", - рассказал Лисневский.

В этом случае каналы и сайты могут даже не понимать, что ими по сути манипулируют: публикуя "горячую" новость и создавая определенный информационный фон, они будут отвлекать читателя от более важных вещей.

"Таким образом, многие СМИ невольно становятся участниками политических технологий, пешками в чужой игре", - заключил эксперт.

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