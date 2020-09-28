В Минобразования рассказали, у скольких учеников и педагогов COVID-19

Из 1240 гимназий и лицеев, как государственных, так и частных – 12 работают по схеме дистанционного обучения из-за введенного в них карантина. Всего закрыт 291 школьный класс.

КИШИНЕВ, 28 сен – Sputnik. В настоящий момент в Молдове 247 школьников заразились COVID-19. Еще 8 672 ученика отправили на самоизоляцию.

Такие данные привели в министерстве образования, культуры и исследований.

Как добавил источник, положительные результаты на наличие коронавируса получили 265 педагогов, еще 457 ушли на карантин.

Помимо этого, инфицированы еще 50 человек из вспомогательного персонала учебных заведений. На самоизоляции находится 95 таких рабочих.

"Из 1240 учебных заведений, как государственных, так и частных – 12 работают по схеме дистанционного обучения из-за введенного в них карантина. Всего закрыт на карантин 291 класс", - добавили в министерстве.

Как уточнили в ведомстве, за последнюю неделю заразилось еще 14 учеников профессиональных школ. Также болеют 19 преподавателей учебных заведений данного профиля и 8 человек из вспомогательного персонала. Всего 17 групп учеников отправлены на самоизоляцию.

За последний период заразились 35 студентов, 61 – на карантине. Инфицированы и 20 преподавателей вузов, еще 19 самоизолировались. Из непреподавательского состава заражены 7 человек, 8 на карантине.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova