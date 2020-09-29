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Девушка работает за ноутбуком

Приднестровцы пройдут обучение в Финансовом университете при Правительстве РФ

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200929/31834217/pridnestrovtsy-proydut-obuchenie-v-finansovom-universitete-pri-pravitelstve-rf.html

Курсы повышения квалификации продлятся два месяца. В них смогут принять участие более 30 приднестровских специалистов.

ТИРАСПОЛЬ, 29 сен – Sputnik. С октября по декабрь онлайн-обучение в Финансовом университете при Правительстве РФ смогут пройти более 30 приднестровских специалистов. Курсы повышения квалификации предполагаются по нескольким направлениям "Проектное управление", "Государственное и муниципальное управление", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит".

"Это стало возможным благодаря достигнутым в прошлом году договоренностям между главой исполнительной власти Приднестровья Александром Мартыновым и ректором Финансового университета Михаилом Эскиндаровым", - отметили в правительственной пресс-службе.

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В середине октября 2019 года глава исполнительной власти представил в этом российском университете презентацию о развитии Приднестровского региона.

"Эксперты университета оценили работу правительства и отметили в резолюции по итогам встречи, что "руководству Приднестровья удалось существенно стабилизировать экономическую ситуацию, а также вывести экономику на траекторию устойчивого роста", - подчеркнули в пресс-службе.

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации - один из старейших российских вузов, готовящий экономистов, финансистов, юристов по финансовому праву, математиков, IT-специалистов, социологов и политологов. Помимо подготовки студентов вуз оказывает услуги Правительству России в части различного рода экспертиз и выработки программ развития.

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Теги:
курсы, повышение квалификации, обучение, Лучшие университеты России, Приднетсровье


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