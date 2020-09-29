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Вакцинация

Когда грянет грипп: врачи ожидают поступления вакцин

© Sputnik / Виталий Белоусов
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200929/31839113/kogda-gryanet-gripp-vrachi-ozhidayut-postupleniya-vaktsin.html

Врачи надеются, что ношение масок, гигиена рук и социальная дистанция помогут предотвратить распространение этой болезни.

КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik, Дарья Чернега. В Молдове готовятся к сезонному гриппу. Пока в республике не было зарегистрировано ни одного случая заболевания. Инфекционисты связывают это с теплой погодой, установившейся в течение всего сентября.

Алла Токарчук.
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Уже с 7-8 октября начнут работу так называемые дозорные пункты при Национальном Агентстве общественного здоровья. Они будут осуществлять забор биологического материала у людей, которые обращаются с признаками респираторных заболеваний с тем, чтобы выявить первые случаи болезни.

Вакцина в дефиците

На октябрь также запланировано получение первой партии вакцины от сезонного гриппа. Речь идет о количестве 100 тысяч доз. В Национальном агентстве общественного здоровья признаются, что этого недостаточно для иммунизации всех людей, находящихся в группе риска. В прошлом году было использовано 130 тысяч противогриппозной вакцины, которую применяли для иммунизации пациентов с хроническими заболеваниями, беременных женщин, врачей, полицейских и остальных, кто находится в группе риска.

"Мы хотели купить 200 тысяч доз вакцины в октябре сразу. У нас были тендеры. Но мы не имеем поставщиков, потому что в мире наблюдается дефицит вакцины. Спрос на нее растет всегда. Но в этом году он больше. Это связано с коронавирусной инфекцией, а также с тем, что население все больше осознает, что прививка от гриппа помогает, и ее необходимо делать для групп повышенного риска", - пояснил Штефан Георгицэ, начальник отдела эпидемиологического надзора за гриппом и респираторными заболеваниями Национального Агентства общественного здоровья .

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По словам специалиста, вторая партия вакцины, также в размере 100 тысяч доз, поступит в Молдову в ноябре-декабре текущего года. Такая задержка связана с тем, что мощности производителя на данный момент загружены. Георгицэ отметил, что на темпы производства вакцины от гриппа в определенной мере повлияла пандемия.

"Не надо забывать о таком компоненте, как транспортировка. В зависимости от эпидемиологической ситуации отменялись авиарейсы", - пояснил специалист.

Вакцинация в условиях пандемии

В этом году иммунизация от гриппа пойдет по тому же сценарию, что и в предыдущие сезоны. Она начнется в ноябре и будет проходить в центрах по вакцинации при каждом медицинском учреждении. Там же имеются списки лиц, которым семейные врачи предложат бесплатную прививку от гриппа. Как отметил Георгицэ, в случае, если все 200 тысяч доз не будут использованы для граждан, входящих в группу риска, оставшейся вакциной смогут воспользоваться остальные категории населения.

"В этом сезоне вакцинация пройдет по более строгим правилам. Это связано с коронавирусной инфекцией. Меры безопасности будут выше. Чем в предыдущие сезоны", - отметил Георгицэ.

Он напомнил, что пациентов перед вакцинацией осмотрят врачи, и в зависимости от состояния здоровья будет сделана прививка. 

Когда ожидается пик заболеваемости гриппом
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В Национальном Агентстве общественного здоровья признают, что в этом году ситуация с респираторными заболеваниями будет сложной. Это связано с параллельным распространением коронавирусной инфекции. По словам Георгицэ, медицинский персонал подготовлен и сможет четко определить, кто из пациентов болен гриппом или ОРВИ, а кто коронавирусом нового типа. Если опираться на многолетние наблюдения, пик заболеваемости гриппом в Молдове ожидается в начале февраля. Врачи надеются, что ношение масок, гигиена рук и социальная дистанция помогут предотвратить распространение этой болезни.

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