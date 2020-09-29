В Кишиневе и нескольких районах Молдовы объявлен режим ЧП в здравоохранении

КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. С 1 октября вводят режим чрезвычайного положения в системе здравоохранения в Кишиневе, а также в нескольких районах республики. Такое решение приняла Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья.

Всего в 26 районах Молдовы, в том числе в Кишиневе и Бельцах, будет действовать "красный" уровень опасности из-за риска заражения коронавирусом.

В районе, которому присвоен такой код, вводятся жесткие запретительные и ограничительные меры, в том числе полная изоляция граждан по месту жительства.

Школы уходят на дистанционное обучение. Вводится запрет массовых собраний. Предоставляются только жизненно важные публичные услуги. Медицинская помощь населению оказывается только в существенных случаях. Вводится запрет посещения публичных мест без "существенных причин" — парков, банков, почты.

По решению комиссии, такой же "красный" уровень опасности установят и в Новых Аненах, Бельцах, Бессарабке, Кагуле, Калараше, Чимишлии, Комрате, Криулянах, Дондюшанах, Дрокии, Дубоссарах, Единцах, Флорештах, Яловенах, Ниспоренах, Окнице, Оргееве, Резине, Сынжерей, Шолданештах, Страшенах, Теленештах, Унгенах, Вулканештах и в Приднестровье.

"Оранжевый" объявят в Бричанах, Кантемире, Каушанах, Чадыр-Лунге, Фалештах, Глодянах, Хынчештах, Рышканах, Сороках, Штефан-Водэ и Тараклии.

В Леова - "желтый" уровень опасности из-за коронавируса.

Ранее в Минздраве сообщили, что с 1 октября в Молдове введут новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели будут присваивать "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от уровня будут меняться и ограничения. Принимать решение об ужесточении или снятии ограничений будут территориальные комиссии общественного здоровья и согласовывать их с Национальной комиссией общественного здоровья.

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