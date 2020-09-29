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Последствия ливня в Кишиневе

Последствия ливня в Кишиневе: где остановлено движение транспорта

© Sputnik / Яна Захарова
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200929/31845694/posledstviya-livnya-v-kishineve-gde-ostanovleno-dvizhenie-transporta.html

Вследствие проливных дождей на некоторых улицах столицы возникли проблемы из-за скопления воды. В связи с этим маршруты части общественного транспорта изменены, а где-то движение машин на время перекрыто.

КИШИНЕВ, 29 сен – Sputnik. Маршруты некоторых троллейбусных рейсов Кишинева временно изменены в связи со скоплением большого количества воды из-за проливных дождей. Это коснулось  номеров 1, 5, 7, 8, 13, 16, 20, 21, 22, 23, 25 и 31.

"В секторах столицы задействованы специализированные муниципальные службы для решения проблемных ситуаций, вызванных сильными ливнями в первой половине дня, когда количество осадков составляло 15-49 литров / м²", - сообщили в примарии Кишинева.

Обложной дождь.
© Sputnik / Rodion Proca
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В настоящее время более 70 работников муниципального предприятия "Exdrupo" занимаются очисткой решеток и водостоков ливневых вод в различных районах города. На это брошены силы около 30 машин спецтехники, которые также проводят механическую расчистку улиц и перекрестков с круговым движением.

В настоящее время движение транспорта остановлено на улице Узинелор, на пересечении улиц Негрештени и Мештерул Маноле, в направлении от Волунтарилор до Вадул-луй-Водэ. Из-за сильного потока воды на некоторых участках дорог были сняты крышки колодцев ливневой канализации.

"Муниципалитет призывает граждан в период обильных дождей быть осторожными и избегать прогулок по городу", - отметили в примарии.

О проблемных ситуациях, вызванных ливнями, жители муниципия Кишинева могут уведомить местные власти по телефону: (022) 22-22-67 - Центральная городская диспетчерская.

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Теги:
Кишинев, ливень, транспорт


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