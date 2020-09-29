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Последствия дождей

Последствия ливней в Молдове — повреждены мосты и дороги, залиты дома

© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200929/31846078/Posledstviya-livney-v-Moldove--povrezhdeny-mosty-i-dorogi-zality-doma.html

Спасатели откачивают воду из подвалов в городах и селах, в службу 112 поступают десятки вызовов по всей стране.

КИШИНЕВ, 29 сен — Sputnik. Прошедшие ливни нанесли значительный ущерб в населенных пунктах нескольких районов Молдовы.

Пожарные были вызваны для откачки воды из домов и садов в селах Томай, Ковурлуй, Точиле-Рэдукани, Калибабовка и Купорани Леовского района.

Водой оказались залиты 7 домов в селе Фетица Чимишлийского района. В городе Чимишлия была откачана вода из средней школы имени Иона Крянгэ.

Ploile au făcut prăpăd în mai multe localități
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Сильнее всего пострадали Гагаузия, Леовский и Чимишлийский районы.

Срочные работы проходят в муниципии Комрат, где несколько участков местной дороги пострадали от дождей. В целом в Гагаузии спасатели выехали по 25 вызовам.

В Кишиневе пожарные эвакуировали двоих людей из помещения продуктового магазина по улице Узинелор, 144, было откачано более тонны воды.

Маршруты некоторых троллейбусных рейсов в столице были временно изменены в связи со скоплением большого количества воды из-за проливных дождей. В настоящее время более 70 работников муниципального предприятия "Exdrupo" занимаются очисткой решеток и водостоков ливневых вод в различных районах города. На это брошены силы около 30 машин спецтехники, которые также проводят механическую расчистку улиц и перекрестков с круговым движением.

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Теги:
стихийные бедствия


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