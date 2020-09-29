Фото - Ливень нанес большой урон в Гагаузии: затоплены сотни домов, есть пострадавшие

Местные власти пытаются оценить масштаб стихии для того, что оказать помощь пострадавшим от нее семьям.

КИШИНЕВ, 29 сен – Sputnik. Затяжные ливни, прошедшие в Гагаузии минувшей ночью и в первой половине дня 29 сентября, привели к тяжелым последствиям. Грязевые потоки обрушились на дома в комратском микрорайоне Заялпужье. Вода затопила также сотни подворий в Дезгинже, коммуне Верхний Конгазчик и других селах Гагаузии. Об этом сообщила в соцсетях башкан Гагаузии Ирина Влах.

"Под ударом стихии "ложились" заборы, столбы ЛЭП, пострадала газовая магистраль. Местами уровень воды поднялся выше окон и дверных косяков. Некоторым жителям понадобилась помощь спасателей, чтобы покинуть свои домовладения. Четверо комратчан были госпитализированы", - рассказала она.

По ее словам, на местах работают члены Исполнительного комитета, местные власти, сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям и других оперативных служб.

"Пострадавшим жителям оказывается вся необходимая помощь для преодоления последствий стихии", - отметила Влах.

Как сообщил Gagauzinfo.MD находящийся на месте ЧП в Комрате депутат парламента Александр Суходольский, поток воды пришел со склонов и затопил порядка 50 домовладений. Особенно пострадали дома по улице Винзаводской.

© Photo : Facebook / Irina Vlah Микроавтобус наполовину на откосе, наполовину - в бурном потоке.

"Оценить масштаб ущерба пока трудно, но он огромен. Есть дома, которые просто рухнули под напором стихии. Грязевая жижа затопила дворы и огороды, проникла внутрь помещений. Жители микрорайона подавлены. Всего несколько месяцев назад они пережили такое же бедствие", - рассказал парламентарий.

В результате ливневого дождя более 50 домовладений затопило и в селе Конгазчик. По словам примара Дмитрия Икизли, потоки воды смыли щебень с верхних улиц, а центральная часть села оказалась затопленной из-за низкой пропускной способности моста.

"Старожилы говорят, что такого не было c 70-х годов прошлого века. Страшная картина была", - отметил он.

В селе Дезгинжа Комратского района из-за сильных ливневых дождей под водой оказались дома в северо-восточной части села, а также местный стадион.

"Уровень воды в некоторых местах превышает два метра. Сейчас мы выезжаем на место, чтобы оценить масштабы наводнения. Специалисты не могут перейти на ту сторону, где затоплены дома. Вода выше уровня легковых машин", - сказал примар Василий Капсамун.

Как считает глава Гагаузии, сейчас главная задача, которая стоит перед руководством региона, – в ближайшие дни оценить масштаб потерь и помочь каждой пострадавшей семье восстановить свое жилье и нормальный быт.

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