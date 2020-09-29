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Последствия ливней.

Видео - Додон и Кику обсудили меры помощи пострадавшим от ливней

© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Общество
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Sputnik Молдова
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В Гагаузии созвано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Премьер-министр выехал в зону бедствия.

КИШИНЕВ, 29 сен — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон и премьер-министр Ион Кику обсудили меры помощи пострадавшим от ливневых дождей. Состоялась беседа с башканом Гагаузии Ириной Влах.

В зону бедствия отправился премьер-министр Ион Кику — он встретится с местными властями.

Прошедшие ливни нанесли значительный ущерб в населенных пунктах нескольких районов Молдовы, в том числе Леовском и Чимишлийском.

Тяжелый ущерб понесла Гагаузия. 

Последствия в населенных пунктах автономии.

Грязевые потоки обрушились на дома в комратском микрорайоне Заялпужье. Вода затопила также сотни подворий в Дезгинже, коммуне Верхний Конгазчик и других селах автономии.

"Оценить масштаб ущерба пока трудно, но он огромен. Есть дома, которые просто рухнули под напором стихии. Грязевая жижа затопила дворы и огороды, проникла внутрь помещений. Жители микрорайона подавлены. Всего несколько месяцев назад они пережили такое же бедствие", - рассказал депутат парламента Александр Суходольский, находящийся в Гагаузии.

В Комрате заседает комиссия по чрезвычайной ситуации. Помощь населению оказывают спасатели.

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Теги:
стихийное бедствие


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