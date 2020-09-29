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Последствия ливней.

Фото, видео -Разгул стихии в Гагаузии нанес многомиллионный ущерб - подробности 

© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Общество
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Sputnik Молдова
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Ливневые дожди нанесли крупный ущерб жителям Гагаузии и инфраструктуре региона - затоплены сотни частных домов, автомобилей, публичных объектов, нарушена подача газа.

КОМРАТ, 29 сен - Sputnik, Алексей Карташилов. В Комрате потоки воды, смешавшись с грязью и бытовым мусором, обрушились на частный жилой сектор в пойме реки Ялпуг. В считанные минуты под водой оказались сотни домовладений, были повреждены газопровод высокого давления, линии ЛЭП, размыты подъездные дороги. На момент публикации материла эта часть города по-прежнему остается обесточенной и отключена от подачи природного газа и воды.

Как сообщил Sputnik Молдова председатель Комиссии по чрезвычайным ситуациям АТО Гагаузия Иван Колиогло, в Комрате в зоне бедствия оказались порядка 50 домов. Грязевая жижа проникла во внутренние помещения, затопила подвалы и хозяйственные постройки. Повсеместно погибла домашняя птица, крупный и мелкий рогатый скот, который держали местные жители.

Потоп под занавес сентября.
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Фото - Ливень нанес большой урон в Гагаузии: затоплены сотни домов, есть пострадавшие
Наиболее ветхие строения не выдержали напора воды и обрушились. Жители пострадавших домов будут временно расселены в общежитии Комратского государственного университета.

На месте работают спасатели и коммунальные службы, которые расчищают проезжую часть от завалов щебня и мусора, а также помогают выкачивать воду из подвалов частных домовладений.

Значительный урон стихией был нанесен и селу Дезгинжа, расположенному вблизи Комрата. Здесь подтопленными оказались 15 домовладений.

Примар села Василий Капсамун пояснил, что ситуация может резко ухудшиться, если дамба местного озера не выдержит резко возросшего уровня воды.

В селе Буджак серьезный ущерб понесла турецкая компания ONUR, которая занимается строительством дорог на юге Республики Молдова. Потоки воды затопили территорию базы предприятия, асфальтобетонный завод, нарушили работу лаборатории.

Сегодня в Комрате запланировано экстренное заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям, которой предстоит оценить масштабы разгула стихии и подсчитать ущерб.

Последствия ливней.
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Видео - Додон и Кику обсудили меры помощи пострадавшим от ливней

По последним данным Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций, в столице автономии и соседних селах для ликвидации последствий проливных дождей были мобилизованы 8 машин спецтехники и 8 мобильных насосных станций. Откачивать воду пришлось из 25 домохозяйств на улицах Винзаводская и Ялпугская, а также из комратского Дома культуры. Эвакуировали 9 человек. Помощь спасателей потребовалась и автобусу с детьми, который оказался заблокирован на одной из дорог.

Об ухудшении погоды в Молдове ранее предупреждала Государственная Гидрометеорологическая служба страны. Синоптики прогнозировали на 29 сентября сильные грозовые дожди.

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