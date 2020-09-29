Из-за ливня в Комрате отключены от газовой сети до 500 пользователей

На предприятии "Молдова-газ" говорят, что большей части пострадавших потребителей подача топлива будет возобновлена уже в ближайшие дни.

КИШИНЕВ, 29 сен – Sputnik. Мощное наводнение в Комрате разрушило около 50 метров газопровода среднего давления. Это привело к отключению от сети до 500 бытовых потребителей и нескольких предприятий.

"Специалисты "Гагауз-газ" начали восстановительные работы, которые должны быть завершены в течение ближайших дней. Как следствие, к сети будет подключена большая часть пострадавших потребителей", - сообщили в пресс-службе АО "Молдовагаз".

Как отметили на предприятии, размер причиненного ущерба на данный момент подсчитывается.

Затяжные ливни, прошедшие в Гагаузии минувшей ночью и в первой половине дня 29 сентября, привели к тяжелым последствиям. Поток воды пришел со склонов и затопил около 50 домовладений города Комрата. Особенно пострадали дома по улице Винзаводской.

"Под ударом стихии "ложились" заборы, столбы ЛЭП, пострадала газовая магистраль. Местами уровень воды поднялся выше окон и дверных косяков. Некоторым жителям понадобилась помощь спасателей, чтобы покинуть свои домовладения. Четверо комратчан были госпитализированы", - сообщила в своем посте глава Гагаузии Ирина Влах.

От ливня пострадали сотни домовладений в Дезгинже, коммуне Верхний Конгазчик и других селах Гагаузии.

Руководство региона намерено в ближайшие дни оценить масштаб потерь от стихии и помочь пострадавшим семьям восстановить свое жилье и нормальный быт.

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