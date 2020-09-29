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Врачи в больнице.

Данные Минздрава: в стране подтверждены 835 новых случаев COVID-19

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1991)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200929/31851553/dannye-minzdrava-v-strane-podtverzhdeny-835-novyh-sluchaev-covid-19.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове достигло 52 029.

КИШИНЕВ, 29 сен – Sputnik. В Молдове лабораторным путем подтверждены 835 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты во вторник.

По данным ведомства, в четырех эпизодах речь идет об "импорте" инфекции в страну. Коронавирус "завезли" из Турции и Великобритании.

Парламент
© Sputnik / Rodion Proca
Еще один депутат молдавского парламента заразился новым коронавирусом

Общее число зарегистрированных инфицирований в стране достигло 52 029.

За минувшие 24 часа проведено 2787 тестов, при этом первичных - 2564.

Коронавирус выявлен, в том числе еще у 58 медработников: 26 врачей, 23 медсестер и девяти сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 568 пациентов (из них 36 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

Из больниц выписаны 362 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 38 579 человек.

Зафиксированы еще 9 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 1310.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 30 сентября.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1991)

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Теги:
коронавирус


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