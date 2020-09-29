Пострадавшие от подтопления в Комрате люди получат помощь от правительства

От ливневого дождя, прошедшего этим утром на юге страны, больше всего пострадала Гагаузия. Здесь оказались затоплены сотни домовладений, поврежден газопровод, размыты дороги.

КОМРАТ, 29 сен - Sputnik, Алексей Карташилов. Глава правительства вечером 29 сентября приехал в Комрат, чтобы лично ознакомиться с масштабом разрушений в результате подтопления части города. Ливневый дождь, прошедший этим утром на юге страны, наибольший ущерб нанес Гагаузии. Здесь оказались затоплены сотни домовладений, поврежден газопровод, размыты дороги.

© Photo : Алексей Карташилов Визит Иона Кику в Комрат.

В пострадавшем микрорайоне Комрата отключено электричество, газ и вода. На ликвидации последствий разгула стихии работают полсотни спасателей, карабинеры и сотрудники полиции. На месте находится и руководитель Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций Молдовы Михаил Харабаджиу.

"Мы пройдем из дома в дом, чтобы убрать ил и люди могли вернуться домой. Пока мы не закончим, отсюда не уйдем", - сказал глава ГИЧС.

Премьер-министра Молдовы сразу же окружило большое количество местных жителей. Все они наперебой рассказывали о случившемся. Эмоции у людей, оставшихся без крова над головой, зачастую, били через край.

"Этот дом затапливало уже не один раз. Он находится в аварийном состоянии уже более 20 лет".

"Меня с детьми вытащили через окно. Смотрите, это не только у меня, такое у всех соседей".

"Там находится летняя кухня. Ее уже один раз унесло потоком воды. Я ее построила заново. Сейчас вот снова. Даже боюсь туда заходить".

Люди проводили премьера по затопленным домохозяйствам. Без высоких сапог сейчас там пройти никак нельзя.

© Photo : Алексей Карташилов Посещение пострадавших домохозяйств.

Глава кабмина отметил, что третьего подтопления этого микрорайона допустить нельзя.

"Будет оказана вся возможная помощь, чтобы сохранить имущество, нажитое вами за всю жизнь. Комиссия по чрезвычайным ситуациям оперативно оценивает ущерб, и на заседании правительства мы примем решение о выделении помощи. Материальная помощь будет оказана каждому человеку", - сказал Кику.

Оказать посильную помощь готовы и региональные власти Гагаузии, сказала башкан Гагаузии Ирина Влах.

"Сейчас важно выяснить, сколько домов еще можно отремонтировать, а сколько восстановлению уже не подлежат. Кроме того, необходимо провести дренажные работы и почистить реку Ялпуг, чтобы избежать подобных инцидентов в дальнейшем", - подчеркнула она.

© Photo : Алексей Карташилов Помощь должна быть оказана всем пострадавшим.

По уточненным данным, от ливневых дождей в столице автономии пострадало 35 частных хозяйств. Многие жители ближайшую ночь проведут в общежитии Комратского государственного университета.

Ливневые дожди создали большие проблемы не только в Гагаузии, но и в соседних Леовском и Чимишлийском районах. По данным Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций Молдовы, в шести селах соседних районов потребовалась помощь спасателей для откачки воды из затопленных домовладений.

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