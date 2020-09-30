Прогноз погоды в Молдове: как долго продлятся дожди

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КИШИНЕВ, 30 сен – Sputnik. Сильные ливни позади: согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 30 сентября в Молдове ожидается переменная облачность. Днем столбики термометров покажут в среднем +15, +20 градусов по Цельсию, а ночью воздух прогреется до 8-13 градусов тепла. Возможны слабые осадки, но без электрических разрядов.

Точный прогноз погоды в Кишиневе: +18 днем и +11 ночью. Ветер будет юго-западным, его скорость составит 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление – пониженное.

В северной столице погода будет чуть прохладнее. Точный прогноз погоды в Бельцах на среду, 30 сентября: +16 градуса по Цельсию днем и +9 - в ночное время.

Согласно данным метеослужб, в ближайшие дни в республике ожидается потепление: средний максимум составит +22 градуса, а к концу недели температура поднимется до +25, +29 градусов по Цельсию.

Праздники и народные приметы

30 сентября (17 сентября по старому стилю) православная церковь почитает память сразу четырех мучениц – Веры, Надежды, Любови и их матери Софии. Они жили во II веке в Римской империи. По преданию, София рано овдовела и, будучи глубоко верующей христианкой, воспитала дочерей в благочестии и любви к Богу.

Молва о принадлежности этой семьи к христианству дошла до императора Адриана, правившего в то время (117–138). Он пожелал лично познакомиться с тремя девушками и воспитавшей их матерью. Представ перед императором, София с дочерьми безбоязненно исповедовали веру во Христа, вос­крес­ше­го из мерт­вых и да­ю­ще­го веч­ную жизнь всем ве­ру­ю­щим в Него.

На Руси этот праздник считался женским днем, так как многие представительницы прекрасного пола отмечали именины. В этот день прославляются материнская мудрость и женские добродетели: вера, надежда и любовь.

В старину в последний день сентября у женщин был очень своеобразный ритуал: с утра нужно было обязательно громко поплакать – считалось, что плач отгонит от дома все беды и болезни и от самой женщины, и от всей ее семьи.

День памяти мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии принято проводить в кругу семьи – однако без громких застолий, тихо и по-домашнему. Обязательно скажите родным о том, как любите их, и ни в коем случае не держите зла.

В списке того, что нельзя делать 30 сентября, входят шумные праздники с алкоголем, а также ссоры с близкими и тяжелый труд. Также в День памяти мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в старину не рекомендовали венчаться.

Согласно народным приметам, 30 сентября обычно выдается теплый и ясный день – во всяком случае, проливных дождей на этот праздник не бывает.

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