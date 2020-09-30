Пришел за зарплатой, чуть не угнал авто: правоохранители разбираются в коллизии

У слободзейских правоохранителей на руках сразу два заявления – от возмущенного работника и обескураженного работодателя.

ТИРАСПОЛЬ, 30 сен – Sputnik. Житель села Чобручи обратился с заявлением на своего работодателя. Он рассказал, что пришел за зарплатой, а вместо денег ему досталась только нецензурная брань. Как выяснилось, ответчику самому есть, что предъявить своему обвинителю. Правоохранители выяснили подробности, о которых житель села при подаче заявления умолчал.

"Поздно вечером 23 сентября, будучи изрядно выпившим, мужчина действительно приходил за расчетом к односельчанину, которому помогал на рынке торговать овощами", - рассказали в правоохранительном ведомстве Приднестровья.

Сын работодателя сказал, что отец уже спит, и попросил прийти в другой день. Мужчина ушел, но в час ночи вернулся, стучал в калитку и кричал, но никто из хозяев не реагировал. Тогда он решил угнать ВАЗ-2106.

Когда пытался завести авто, это заметил другой сосед, который по телефону тут же сообщил владельцу легковушки о происходящем.

"В районном отделе милиции теперь два заявления. Владелец авто написал встречное – по факту попытки угона транспорта", - пояснили в МВД.

Сотрудники Слободзейского районного отделения внутренних дел проводят проверку.

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