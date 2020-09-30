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Контрольно пропускной пункт

Новые правила: что важно знать для поездки в Армению, Узбекистан и Туркменистан

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200930/31857888/esche-odna-strana-otkryla-granitsy-dlya-zhiteley-moldovy-podrobnosti.html

Граждане Молдовы, которые в ближайшее время собираются посетить такие страны, как Армения, Узбекистан и Туркменистан, могут ознакомиться с новыми правилами въезда на территорию этих государств.

КИШИНЕВ, 30 сен – Sputnik. Начиная с 1 октября граждане Молдовы смогут въезжать в Узбекистан наземным и воздушным путем. Республика уточнила условия въезда для каждого вида транспорта.

Граждане, путешествующие самолетом, должны выполнить следующие требования:

  • Зона контроля Государственной пограничной службой Украины.
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    те из них, кто прилетает из стран "красной" и "желтой" зоны, могут въезжать на территорию Узбекистана при условии предъявления негативного результата теста на COVID-19 (по методу ПЦР), сделанного не менее чем за 72 часа до пересечения границы. Документ должен быть составлен на русском или английском языке;
  • заполнить декларацию об обязательной самоизоляции в течение 14 дней (в карантинных зонах или отелях, при условии оплаты соответствующих расходов);
  • лица, приезжающие из стран "зеленой" зоны (за исключением тех, у кого есть симптомы коронавируса), освобождаются от обязанности нахождения на карантине. 
Иностранные граждане, въезжающие в Узбекистан посредством автотранспорта, а также пешеходы, прибывающие из Казахстана, Туркменистана, Таджикистана и Афганистана, обязаны соблюсти требования для граждан из "красных" зон.

Отметим, что в двух других постсоветских республиках восточного региона по-прежнему сохраняются ограничения на въезд.

Так, Армения продлила режим карантина до 11 января 2021 года с сохранением запрета на въезд иностранных граждан и апатридов. Исключение составляют следующие категории:

  • члены аэроэкипажей;
  • водители и механики локомотивов, осуществляющие международные товарные перевозки;
  • представители дипмиссий, консульств, сотрудники международных организаций и члены их семей;
  • в случае смерти гражданина - въезжать в страну могут его близкие родственники (родители, супруги, дети, братья и сестры).
Еще одной страной, сохранившей ограничения на въезд, стал Туркменистан: республика продлила запрет на пересечение границы для иностранных граждан до 30 октября 2020 года.  

При возникновении сложных ситуаций граждане могут обратить в консульскую службу посольства Молдовы на Украине по номеру +380-44-521-22-79 или электронной почте: kiev@mfa.gov.md. Для срочных вопросов круглосуточно работает зеленая линия + 𝟑𝟖𝟎 𝟔𝟖 𝟑𝟖𝟒 𝟐𝟎𝟏𝟔 (в том числе Whatsapp и Viber).

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