Новые правила: что важно знать для поездки в Армению, Узбекистан и Туркменистан

Граждане Молдовы, которые в ближайшее время собираются посетить такие страны, как Армения, Узбекистан и Туркменистан, могут ознакомиться с новыми правилами въезда на территорию этих государств.

КИШИНЕВ, 30 сен – Sputnik. Начиная с 1 октября граждане Молдовы смогут въезжать в Узбекистан наземным и воздушным путем. Республика уточнила условия въезда для каждого вида транспорта.

Граждане, путешествующие самолетом, должны выполнить следующие требования:

© Sputnik / Стрингер Куда и кому можно ездить из Молдовы за границу: МИДЕИ обновило информацию

заполнить декларацию об обязательной самоизоляции в течение 14 дней (в карантинных зонах или отелях, при условии оплаты соответствующих расходов);

лица, приезжающие из стран "зеленой" зоны (за исключением тех, у кого есть симптомы коронавируса), освобождаются от обязанности нахождения на карантине.

Иностранные граждане, въезжающие в Узбекистан посредством автотранспорта, а также пешеходы, прибывающие из Казахстана, Туркменистана, Таджикистана и Афганистана, обязаны соблюсти требования для граждан из "красных" зон.

Отметим, что в двух других постсоветских республиках восточного региона по-прежнему сохраняются ограничения на въезд.

Так, Армения продлила режим карантина до 11 января 2021 года с сохранением запрета на въезд иностранных граждан и апатридов. Исключение составляют следующие категории:

члены аэроэкипажей;

водители и механики локомотивов, осуществляющие международные товарные перевозки;

представители дипмиссий, консульств, сотрудники международных организаций и члены их семей;

в случае смерти гражданина - въезжать в страну могут его близкие родственники (родители, супруги, дети, братья и сестры).

Еще одной страной, сохранившей ограничения на въезд, стал Туркменистан: республика продлила запрет на пересечение границы для иностранных граждан до 30 октября 2020 года.

При возникновении сложных ситуаций граждане могут обратить в консульскую службу посольства Молдовы на Украине по номеру +380-44-521-22-79 или электронной почте: kiev@mfa.gov.md. Для срочных вопросов круглосуточно работает зеленая линия + 𝟑𝟖𝟎 𝟔𝟖 𝟑𝟖𝟒 𝟐𝟎𝟏𝟔 (в том числе Whatsapp и Viber).

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