Фото - Когда музам нужно крепкое плечо: армия помогает коллективу кишиневской филармонии

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. Кишиневская филармония получила накануне помощь от настоящих мужчин. К работам по эвакуации уцелевших партитур и музыкальных инструментов во вторник подключились солдаты Национальной армии.
Как сообщили в оборонном ведомстве, волонтерами выступили более 20 военнослужащих.
Под руководством главы Минобороны Александра Пынзаря они участвовали в эвакуации имущества Национальной филармонии, уцелевшего после сильнейшего пожара.
Свою помощь также предоставил командующий Национальной армией бригадный генерал Игорь Горган.
Сильнейший пожар, вспыхнувший в здании Национальной филармонии имени Сергея Лункевича 24 сентября, стал трагическим для молдавской культуры.
Видео - Хроника кошмара в Национальной филармонии>>>
Общая площадь возгорания превысила три тысячи квадратных метров, в здании обрушился потолок. Внутри спасти практически ничего не удалось. Правительство объявило сбор средств на возрождение Национальной филармонии.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>