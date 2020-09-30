Фото - Когда музам нужно крепкое плечо: армия помогает коллективу кишиневской филармонии

Суровые армейские будни для военнослужащих молдавских Вооруженных сил на полдня превратились в настоящую волонтерскую работу на пепелище знакового объекта отечественной культуры.

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. Кишиневская филармония получила накануне помощь от настоящих мужчин. К работам по эвакуации уцелевших партитур и музыкальных инструментов во вторник подключились солдаты Национальной армии.

Как сообщили в оборонном ведомстве, волонтерами выступили более 20 военнослужащих.

Под руководством главы Минобороны Александра Пынзаря они участвовали в эвакуации имущества Национальной филармонии, уцелевшего после сильнейшего пожара.

Свою помощь также предоставил командующий Национальной армией бригадный генерал Игорь Горган.

Сильнейший пожар, вспыхнувший в здании Национальной филармонии имени Сергея Лункевича 24 сентября, стал трагическим для молдавской культуры.

Видео - Хроника кошмара в Национальной филармонии>>>

Общая площадь возгорания превысила три тысячи квадратных метров, в здании обрушился потолок. Внутри спасти практически ничего не удалось. Правительство объявило сбор средств на возрождение Национальной филармонии.

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